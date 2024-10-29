Спикер парламента Азербайджана обвинила Европарламент в клевете

Спикер парламента Азербайджана Гафарова обвинила Европарламент в клеветнической кампании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова обвинила Европарламент в ведении клеветнической кампании против Баку, сообщает РИА «Новости». Она заявила, что резолюция, принятая 24 октября, была организована как политическая акция против Азербайджана. Гафарова отметила, что документ построен на клевете, лжи и фейковой информации.

Гафарова выразила сожаление, что Европарламент стал инструментом в руках сил, ведущих враждебную кампанию против Азербайджана. Она подчеркнула, что резолюция бросает вызов суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также демонстрирует предвзятое отношение к историческим и современным реалиям региона Южного Кавказа.

Европарламент в своей резолюции призвал лидеров ЕС использовать климатический саммит ООН в Баку как повод для обращения к азербайджанским властям с просьбой об освобождении политзаключенных. Также Европарламент предложил руководству ЕС сделать все возможное, чтобы такие саммиты впредь не проводились в странах с плохой репутацией в области прав человека.



