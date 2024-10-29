Отец Ассанжа Джон Шиптон заявил, что ЕС разваливается при авторитарном лидерстве фон дер Ляйен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в интервью РИА «Новости» высказал мнение о текущей ситуации в Евросоюзе. По его словам, ЕС разваливается на куски под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую он назвал «фрау геноцид». Шиптон подчеркнул, что такая характеристика фон дер Ляйен стала весьма популярной, поскольку многие считают ее авторитарной фигурой и относятся к ней с презрением.

Шиптон добавил, что внутри ЕС царит разлад и конфликты. Он обратил внимание на экономическую ситуацию в Германии, отметив, что в прошлом году ВВП страны составил лишь 0,2%, что, по его мнению, свидетельствует о серьезных проблемах. Отец Ассанжа считает, что это подтверждает неспособность текущего руководства Евросоюза эффективно управлять экономикой и решать внутренние проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ОБСЕ призывали не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, поскольку это могло бы иметь серьезные последствия для свободы прессы и прав человека. Кроме того, сообщалось, что освобождение Ассанжа может быть использовано для реанимации рейтинга американского президента Джо Байдена на фоне приближающихся выборов.