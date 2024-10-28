Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Дело возбудили в Омске после нападения студента на преподавателя
В Омске возбудили дело после нападения студента с газовым баллончиком на преподавателя
В Омске возбуждено уголовное дело против 23-летнего студента ОмГУ, который после неудачной пересдачи экзамена распылил перцовый баллончик в лицо 37-летнему преподавателю, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области, молодой человек задержан.
Как сообщает ТАСС, уголовное дело возбуждено по факту нападения студента Омского государственного университета (ОмГУ) им. Достоевского на преподавателя. Студент подозревается в хулиганстве с применением оружия.
По данным следствия, инцидент произошел в понедельник около 15.30. Студент распылил перцовый баллончик в лицо 37-летнему преподавателю после неудачной пересдачи экзамена. Подозреваемый был задержан.
Пресс-служба регионального управления МВД уточнила, что студент уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он объяснил свои действия эмоциональным всплеском, вызванным неудачной попыткой пересдачи.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, инцидент произошел в учебном корпусе на проспекте Мира. После нападения студент скрылся, а педагога доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи. Как отметило руководство университета, никаких предшествующих конфликтов между студентом и преподавателем не было. Не поступало также жалоб на поведение студента. Тем не менее руководство факультета и университета проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить все детали случившегося.