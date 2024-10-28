Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Студент ОмГУ распылил перцовый баллончик в преподавателя
Студент ОмГУ распылил перцовый баллончик в преподавателя во время пересдачи
В Омском государственном университете (ОмГУ) студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю во время пересдачи экзамена, сообщает полиция.
Инцидент произошел в учебном корпусе на проспекте Мира. После нападения студент скрылся, а педагога доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи, передает РИА «Новости».
Согласно информации пресс-службы УМВД по Омской области, охрана университета связалась с полицией около 15:30, чтобы сообщить о происшествии. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Пресс-центр ОмГУ добавил, что студент принадлежит к факультету истории, теологии и международных отношений. Несмотря на нападение, преподаватель уже вернулся к своим обязанностям.
Как отметило руководство университета, никаких предшествующих конфликтов между студентом и преподавателем не было. Не поступало также жалоб на поведение студента. Тем не менее, руководство факультета и университета проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить все детали случившегося. Региональная прокуратура также начала проверку, чтобы убедиться в соблюдении порядка проведения экзаменов и правомерности действий преподавателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, преподавателя уральского вуза уличили в сексуальных домогательствах к студенту, и это событие вызвало широкий общественный резонанс. В Рособрнадзоре придумали способ независимой оценки знаний студентов, чтобы повысить объективность и прозрачность образовательного процесса.