Боррель признал снижение внимания к Украине из-за Ближнего Востока

Жозеп Боррель признал смещение акцента с конфликта на Украине на события на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, признал, что внимание к конфликту на Украине снизилось на фоне событий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. В интервью испанской радиостанции RNE он отметил: «Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась». Дипломат подчеркнул, что конфликт на Украине продолжается с прежней интенсивностью.

Боррель также выразил озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что она указывает на потерю человечности. Он подчеркнул, что пока продолжаются военные действия в Газе и Ливане, существует риск дальнейшего обострения конфликта. Боррель также выразил недовольство тем, что некоторые резолюции ООН не выполняются Израилем.

Кроме того, Боррель отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не выступает в качестве представителя ЕС во время своего визита в Грузию. По словам Борреля, цель визита Орбана – поддержка грузинского правительства, но его высказывания не следует считать официальной позицией Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фальсификатора от правящей партии на выборах в парламент Грузии задержали, правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте, а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не допустит «подрыва конституционного строя» на фоне непризнания оппозицией выборов.