Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Кремль спросили о разговоре Путина с властями Израиля, Ирана и Палестины
Песков: Контактов Путина с руководством Израиля, Ирана и Палестины не было
Президент России Владимир Путин не общался на высшем уровне со сторонами ближневосточного конфликта в выходные после ударов Израиля по Ирану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос о возможных контактах Путина со сторонами конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.
Ранее Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану.
До этого Израиль нанес воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран.