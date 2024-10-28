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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    28 октября 2024, 13:01 • Новости дня

    Кремль спросили о разговоре Путина с властями Израиля, Ирана и Палестины

    Песков: Контактов Путина с руководством Израиля, Ирана и Палестины не было

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не общался на высшем уровне со сторонами ближневосточного конфликта в выходные после ударов Израиля по Ирану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможных контактах Путина со сторонами конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.

    Ранее Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану.

    До этого Израиль нанес воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием

    Путин выразил надежду, что Запад услышал его предупреждения о возможных ударах

    Путин предупредил о последствиях ударов по России западным оружием
    @ Максим Богодвид/brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Запад воспринял его предупреждение о том, что нанесение дальнобойных ударов вглубь России будет означать прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул, что это требует ответных мер.

    Он выразил надежду на то, что на Западе услышали предупреждения о том, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». «Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения», – сказал Путин.

    Путин также заявил, что происходящее на Украине осуществляется руками натовских офицеров. «Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своём самом первом заявлении... Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину, видео выложено в телеграм-канале журналиста.

    Президент отметил, что могут делать только специалисты стран НАТО, потому что для этого нужна космическая разведка, которой у Украины нет, нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и »целый ряд других манипуляций совершать«.

    «Это самостоятельно украинская армия делать не может... Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос», – добавил Путин..

    Кроме того, президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на возможные удары по территории России дальнобойным западным оружием. «Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», – добавил он. Видеозаписи этих заявлений опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    26 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Иран оценил результаты нападения Израиля

    Иран заявил об «ограниченном ущербе» в результате ударов Израиля

    Иран оценил результаты нападения Израиля
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Израиля на Иран нанесла «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики, сообщили иранские войска ПВО.

    «Этим утром фальшивый режим в целях дальнейшей эскалации предпринял атаку на некоторые военные объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Иранская сторона заявила, что осуществила «успешный перехват и противодействие», но Израиль все же смог причинить «ограниченный ущерб некоторым районам». Отмечается, что сейчас устанавливаются «окончательные масштабы» ущерба. Кроме того, жителей Ирана призвали «не обращать никакого внимания на слухи из вражеских агентств».

    Напомним, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в которой, по данным СМИ, участвовало свыше 100 истребителей.

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    25 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину

    Путин сообщил о возможности поставок газа в Европу через различные маршруты

    Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не намерена отказываться от поставок газа европейским потребителям, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отметив возможность использования нескольких маршрутов для транзита. При этом он отметил, что бронирование мощностей для поставок газа через Украину на следующий год должно начинаться с июля, срок уже пропущен.

    По словам главы государства, российский газ может поступать к европейским потребителям через различные пути, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что существует два маршрута через украинскую территорию. Один из них – это ГИС «Сохрановка». Этот пункт достаточно давно закрыт Украиной.

    «А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», – сказал глава государства. Он добавил, что Киев пока не проявляет желания продлить транзитное соглашение на 2025 год.

    Президент также указал на то, что бронирование мощностей для поставок газа из России через Украину на 2025 год уже следовало начать в июле, однако этот срок был упущен. Несмотря на это, Россия сохраняет возможность поставлять газ в Европу по различным маршрутам и готова к сотрудничеству с европейскими партнерами , подытожил Путин.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС, и Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

    Директор Венского института международных экономических исследований Марио Хольцнер заявил FT, что прекращение транзита российского газа через Украину в Европу после 2024 года может не только создать проблемы для стран Центральной Европы, но и поставить под угрозу газоснабжение самой Украины.

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    26 октября 2024, 04:30 • Новости дня
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    Jerusalem Post заявила об атаке свыше 100 истребителей ВВС Израиля на Иран
    @ Idf/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35, пишет Jerusalem Post. Иранское агентство ShafaqNA сообщает, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.

    «В атаке на Иран на расстоянии 2 тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Jerusalem Post.

    Ливанский телеканал Al Mayadeen отмечает, что Израиль не наносил ударов по нефтяным объектам Ирана, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране. По данным Irna, оба аэропорта работают штатно, передает ТАСС.

    Jerusalem Post утверждает, что силы ПВО Ирана не смогли перехватить израильские ракеты: «Полный провал: ноль перехватов». По версии Al Mayadeen, ПВО Ирана успешно отразила большую часть израильских ударов. ShafaqNA также заявило, что иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей.

    По данным Fars, Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Также были нанесены удары по иранскому городу Шираз, пишет Jerusalem Post.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки взрывов. Армия обороны Израиля подтвердила, что наносит удары по военным объектам в Иране.

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    25 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин назначил Артема Жогу членом Совета безопасности России
    Путин назначил Артема Жогу членом Совета безопасности России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности, глава государства подписал соответствующий указ.

    Документ вносит изменения в список членов Совбеза, Жога включен в качестве полноправного участника, передает ТАСС.

    Предшественник Жоги, Владимир Якушев, был исключен из числа членов совета 30 сентября после завершения своей работы на посту полпреда и перехода на должность сенатора.

    В сентябре Владимир Путин включил в состав Совета безопасности России помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера России Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    26 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Израиль объявил о завершении атаки на Иран

    ЦАХАЛ сообщил о завершении атаки Израиля на объекты в Иране

    Израиль объявил о завершении атаки на Иран
    @ Al Jazeera English/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, заявил ЦАХАЛ. Журналист Барак Равид со ссылкой на брифинг представителей израильской армии сообщил, что операция Израиля носила кодовое название «Дни покаяния».

    ЦАХАЛ заверил, что израильская авиация «благополучно вернулась домой». «Ответный удар был завершен, миссия была выполнена», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Армия обороны Израиля заявила, что целями удара стали «производства, использовавшиеся для изготовления ракет, которые Иран запускал» по Израилю. В заявлении также указывается, что Армия обороны Израиля нанесла удары по местам размещения ракет класса земля-воздух.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники рассказал, что «было три волны ударов»: первая – по системе ПРО, вторая и третья – по «базам, где размещены ракеты и беспилотники, а также предприятиям по их производству». Washington Post пишет, что «список целей включает военные объекты, в частности предприятия по производству ракет и объекты ПВО».

    Кроме того, по информации Jerusalem Post, «удары Израиля по радарам в Сирии были направлены на ослепление возможностей» ПВО Ирана, затем произошли «атаки по Тегерану и Кереджу». Удар по Сирии «не дал Ирану возможности собрать информацию о планах Израиля».

    Официальный представитель вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ «ответит», если «режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации».

    IRNA сообщило, что все авиарейсы в Иране отменены до дальнейшего уведомления.

    Напомним, Израиль атаковал Иран и Сирию. СМИ заявили, что в атаке на Иран Израиль задействовал свыше 100 истребителей, в том числе F-35.

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    25 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка военных КНДР в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву, заявил заместитель министра иностранных дел страны Ким Чон Гю.

    «Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало международному праву», – сказал замминистра, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве Москвы и Пхеньяна самостоятельно определять, нужно ли применять статью договора о военной помощи. Президент также подчеркнул, что Россия и Северная Корея имеют суверенное право определять формат сотрудничества, включая учения и подготовку.

    Путин напомнил, что статья о стратегическом партнерстве с КНДР еще не была имплементирована.

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    26 октября 2024, 03:00 • Новости дня
    Израиль подтвердил удары по Ирану

    ЦАХАЛ сообщил об ударах по военным объектам в Иране

    Израиль подтвердил удары по Ирану
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наносятся удары по военным объектам в Иране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ заявил, что «точные удары» по целям в Иране стали ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима против» Израиля, передает ТАСС.

    Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Указывается, что США были предупреждены о готовящихся атаках, передает РИА «Новости».

    При этом Reuters со ссылкой на американского чиновника подчеркнуло, что США не принимали участие в военной операции Израиля против Ирана.

    NBC со ссылкой на два высокопоставленных источника в арабских странах заявил, что целями израильских ударов в Тегеране могли быть казарма и склад с оружием.

    В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности страны заявила, что «причиной ряда громких звуков» в Тегеране стала работа ПВО. По данным СМИ, международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме.

    Напомним, в столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов. Кроме того, взрывы произошли в небе над столицей Сирии.

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    25 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты

    Путин утвердил закон, регулирующий оборот и майнинг цифровой валюты в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС.

    Документ предоставляет правительству право вводить запрет на майнинг цифровой валюты в определенных регионах и их частях. Также правительство сможет определять порядок и условия введения таких ограничений, передает ТАСС.

    Закон передает Федеральной налоговой службе (ФНС) ведение реестра майнеров, на основе которого операторы предоставляют услуги. До этого момента реестром занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

    Ранее Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Президент назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу.

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    27 октября 2024, 10:41 • Новости дня
    Иранский депутат призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Mehr: Иранский депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля, пишет Mehr.

    «В ответ на агрессию сионистского режима и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров. Оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», – приводит Mehr слова Сабагиана, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно», сообщил гостелеканал Press TV.

    Напомним, Израиль атаковал Иран с подконтрольной США территории в Ираке, при этом субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, но не задел ядерные объекты.

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    25 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    В Испании назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом Путина

    Pais: Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал успех Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саммит БРИКС, прошедший в Казани, стал значительным дипломатическим успехом для президента России Владимира Путина, пишет испанское издание Pais.

    Ведущие мировые лидеры, принимающие участие в мероприятии, подтвердили, что западные санкции не смогли изолировать Россию от международного сообщества, отмечается в статье Pais, передает РИА «Новости».

    Издание также подчеркнуло, что на саммите присутствовало значительное количество лидеров не только из стран-членов БРИКС, но и из государств, которые рассматривают возможность партнерства с БРИКС в будущем.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

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    26 октября 2024, 02:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    Взрывы прозвучали в Тегеране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Ирана раздались звуки нескольких взрывов, сообщило агентство Fars. Axios заявил, что Израиль нанес удар по Ирану.

    «Несколько минут назад в Тегеране был слышен звук нескольких взрывов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fars.

    Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

    Напомним, после того, как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. Также сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя запущенный из Ливана БПЛА.

    В четверг сообщалось, что израильская сторона якобы на время отказалась от плана по ответной атаке по иранской территории из-за утечки секретных американских документов, касающихся подготовки Израилем удара по Ирану.

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    27 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Израильский удар был «точным и мощным» и достиг всех поставленных целей, заявил Нетаньяху, передает ТАСС. «Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты», – сказал он.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Агентство Axios сообщало, что израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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