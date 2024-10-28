Хаменеи назвал ошибкой израильский удар по военным базам Ирана

Хаменеи заявил, что израильская атака на Иран была ошибкой

Tекст: Вера Басилая

Хаменеи заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах относительно Ирана.

«Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», – цитирует Хаменеи РИА «Новости».

Ранее Израиль нанес удары по ряду военных баз, расположенных на западе и юго-западе Тегерана, военные центры Корпуса стражей исламской революции, находящиеся в этих районах, не пострадали.

Также, по информации агентства IRNA, объекты нефтяной промышленности Ирана в результате атаки остались невредимыми.

Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину страны в ответ на удары Израиля.

По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.