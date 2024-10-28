Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Хаменеи назвал ошибкой израильский удар по военным базам Ирана
Хаменеи заявил, что израильская атака на Иран была ошибкой
Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Хаменеи заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах относительно Ирана.
«Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», – цитирует Хаменеи РИА «Новости».
Ранее Израиль нанес удары по ряду военных баз, расположенных на западе и юго-западе Тегерана, военные центры Корпуса стражей исламской революции, находящиеся в этих районах, не пострадали.
Также, по информации агентства IRNA, объекты нефтяной промышленности Ирана в результате атаки остались невредимыми.
Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.
Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину страны в ответ на удары Израиля.
По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.