В Саратове семья погибла при пожаре в частном доме

Семья из трех человек, включая ребенка, погибла при пожаре в Саратове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следственное управление СК РФ в Саратове проводит проверку по факту гибели семьи из трех человек, включая 13-летнего мальчика, при пожаре, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел 28 октября 2024 года в Ленинском районе города. Жители двухэтажного частного дома обнаружили возгорание, однако не все успели покинуть здание.

В результате пожара погибли 13-летний мальчик, 50-летняя женщина и 44-летний мужчина, проживавшие в доме. Четверо других граждан из одной семьи смогли спастись. Пожарные, прибывшие на вызов, ликвидировали возгорание.

Прокуратура региона, как сообщается в Telegram-канале ведомства, контролирует установление причин и обстоятельств, приведших к трагедии. В результате происшествия не только погибли, но и пострадали жильцы дома. Пострадавшие были госпитализированы в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пермском крае произошел пожар, в результате которого погибли три ребенка; в частном доме в селе Плодовитое Калмыкии произошел пожар, унесший жизни четырех человек, включая двух детей; в Тульской области возбудили дело после гибели трех детей при пожаре.