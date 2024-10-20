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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре
    Эксперт: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
    Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине
    Пушков назвал нацию «с самыми промытыми мозгами» в Европе
    Михалков: СВО нам бог послал
    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за информацию о проекте «Рыбарь»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    78 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    18 комментариев
    20 октября 2024, 09:12 • Новости дня

    В Тульской области возбудили дело после гибели трех детей при пожаре

    В Тульской области возбуждено дело по факту гибели детей в пожаре в деревне Демидовка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Тульской области возбуждено уголовное дело после смерти троих детей в пожаре в деревне Демидовка, произошедшем в Киреевском районе. Назначены судебные экспертизы и ведется следствие.

    Уголовное дело возбуждено в связи с трагедией в деревне Демидовка Тульской области, где погибли трое детей в результате пожара, сообщает РИА «Новости». Следственный комитет России по Тульской области инициировал расследование по фактам, предусмотренным частью 3 статьи 109 УК РФ, касающейся причинения смерти по неосторожности.

    Согласно информации, предоставленной Следственным управлением, назначены необходимые судебные экспертизы, которые помогут выяснить причины возгорания и установить обстоятельства гибели детей. В рамках расследования проводится ряд следственных действий, включая осмотр места происшествия и допросы родителей погибших детей.

    Также следственные органы подчеркивают, что комплекс мероприятий направлен на полное выяснение всех обстоятельств происшествия, чтобы выявить возможные нарушения и принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в частном доме в деревне Демидовка Тульской области погибли трое детей, которые находились в момент возгорания в доме одни.

    19 октября 2024, 19:48 • Новости дня
    Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин произвел сенсацию на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, состоявшейся в пятницу, заявил гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Встреча позволила Путину обратиться к многомиллиардной аудитории, поскольку присутствовали представители СМИ из Китая, Индии и других стран, охватывающих до 3 млрд зрителей, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    «Встреча вызвала большой интерес, причем и у самого президента она тоже вызвала огромный интерес... Для многих его слова были реально сенсационные. Может быть, не для представителя Китая, но, например, для Латинской Америки, Египта было очень много откровений. Как по фактуре, содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера. И сам формат был удачным, он никуда не спешил», – отметил Киселев.

    На встрече присутствовали известные фигуры, такие как глава CGTN Фань Юнь и исполнительный редактор PTI Судхакар Наир.

    Киселев сообщил, что у участников была возможность кратко пообщаться с Путиным после встречи, хотя график президента был плотным. Практически каждому удалось сделать отдельное фото с российским лидером, что создало теплую атмосферу.

    Он добавил, что вопросы президенту России не согласовывались заранее, что позволило вести более искренний и прямой диалог. Путин предпочитает отвечать на острые вопросы, что, по мнению Киселева, делает такие встречи более содержательными и интересными.

    Напомним, глава российского государства в ходе встречи с главами СМИ стран БРИКС сообщил о разработке системы обмена финансовой информацией между ЦБ стран БРИКС, которая станет аналогом SWIFT. Также он заявил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС на сегодня не рассматривается.

    Он отметил, что Россия не пытается заниматься переустройством мира, а новые центры силы возникают естественным образом.

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    19 октября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»

    Эксперт Юшков: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»

    Эксперт: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»
    @ XinHua/ Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    История с расследованием взрывов на «Северных потоках» обостряется, потому что теперь США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на показания датского капитана об американских военных кораблях незадолго до диверсии.

    «Изначально предполагалось, что за диверсией на «Северных потоках» стоят США. Но не было никаких фактов, что США были и исполнителями. Сразу после взрывов говорилось о причастности Норвегии, польских спецслужб и украинских ныряльщиков», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, в случае если показания датского капитана об американских военных кораблях правдивы, то история с расследованием взрывов обостряется, потому что теперь США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии. «Факт, что кто-то видел американские корабли в Дании за несколько дней до подрывов «Северных потоков» – секретные. Поэтому непонятно, почему сейчас заговорил этот капитан», – акцентировал собеседник.

    Юшков, однако, не исключил, что это может быть очередная информационная диверсия вокруг расследования. «Условно говоря, нам подсовывают этого капитана, который, как выяснится в будущем, сумасшедший. Все это может дискредитировать саму версию участия военных западных стран в подрывах «Северных потоков». Поэтому должно быть реальное подтверждение того, что капитан видел корабли и что он свидетель, а не подставное лицо», – подчеркнул спикер.

    О том, что возле Дании незадолго до взрывов на «Северных потоках» находились американские военные корабли, говорилось и ранее, напомнил спикер. Даже во время прокладки трубопровода неоднократно происходили подобные инциденты, в том числе с участием подводной лодки и военного самолета.

    «Незадолго до того, как трубопроводы были взорваны, там проводились официальные военные учения. Можно предположить, что капитан особо не отличает, были ли это корабли США, Британии или другой страны НАТО. Скорее всего, можно говорить о том, что он увидел просто военные корабли», – добавил Юшков.

    Но даже если показания капитана полностью соответствуют действительности, то «фактически это ничего не изменит», США не признают свою вину и не будут выплачивать компенсации. «Никто не скажет, что «Северные потоки» взорвали не дайверы-любители с Украины, а американцы. И так все прекрасно понимают, что произошло – главным бенефициаром являются США. Президент Джо Байден открыто говорил до этих взрывов, что если начнутся боевые действия на Украине, то «Северных потоков» не будет», – добавил эксперт.

    Однако в отдаленной перспективе и после окончания СВО России при наличии твердых доказательств причастности к диверсии США будет проще восстановить отношения с Германией и запустить газ по одной из уцелевших ниток газопровода, полагает экономист.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала расследование датских журналистов о подрывах на газопроводах «Северный поток». Из него следует, что менее чем за неделю до диверсии датский капитан Йон Анкер Нильсен из маленького островного порта Кристиансе обнаружил несколько неопознанных кораблей с выключенными транспондерами. Он отправился к ним со спасательной службой, после чего выяснилось, что это были американские военные корабли. По словам капитана, последние два года его заставляли молчать об увиденном.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат сомневается в том, что слова капитана были учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток – 2» и обещаниях дипломата Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Диверсия на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» была совершена 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Москва располагает доказательствами причастности США и Британии к этому подрыву.

    Норвегия и Дания не смогли найти виновников преступления. Швеция продолжает свое расследование. В СМИ называлось несколько версий произошедшего. В августе власти Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов, среди подозреваемых – украинские граждане, которые могли прикрепить взрывчатку к трубопроводу на дне Балтийского моря.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    19 октября 2024, 12:08 • Новости дня
    Россия экспортировала тонны мухоморов в США и Азию

    Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов в Америку и Азию

    Россия экспортировала тонны мухоморов в США и Азию
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов, отправив 565 кг сушеных грибов в Киргизию, Филиппины и США, сообщила «Комсомольская правда».

    В прошлом году Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов. Согласно данным Россельхознадзора, было отправлено 565 кг сушеных грибов в Киргизию, Филиппины и США. Пермский предприниматель Александр Закиров первым официально вывез мухоморы за границу, продав 140 кг в США. Несмотря на неурожай, его компания продолжает сушить и экспортировать грибы, пишет «Комсомольская правда».

    Закиров отметил, что мухоморы теряют до 15 раз в весе после сушки, и продаются конечным потребителям по цене до 100 тыс. рублей за килограмм через интернет-магазины. Компания использует современные дегидраторы местного производства для сушки грибов, которые позволяют сохранять их качество.

    Изначально Закиров занимался закупкой традиционных съедобных грибов для переработки и продажи, но в пандемию 2020 года неожиданно вырос спрос на мухоморы. С тех пор бизнес был переориентирован на экспорт мухоморов, хотя производство сталкивается с бюрократическими сложностями из-за трудностей в классификации продукта.

    Врачи и микологи предупреждают об опасности употребления мухоморов даже в микродозах, указывая на отсутствие научных исследований, доказывающих их положительное воздействие на здоровье. Так, доктор медицинских наук Наталья Корягина подчеркивает, что накопление токсинов может негативно сказаться на здоровье человека.

    Миколог Лидия Переведенцева отмечает, что мухоморы используются в народной медицине, но остаются ядовитыми и малоизученными грибами.

    Ранее микологи рассказали о полезных свойствах мухоморов, отметив наличие съедобных видов и тех, которые демонстрируют положительные результаты в медицинских исследованиях.

    В Госдуме считают, что мухоморы необходимо приравнять к наркотикам, поскольку число отравившихся грибами ежегодно растет на 40%.

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    19 октября 2024, 17:51 • Новости дня
    Пушков назвал нацию «с самыми промытыми мозгами» в Европе

    Пушков заявил, что в Германии верят в победу Харрис больше, чем в США

    Пушков назвал нацию «с самыми промытыми мозгами» в Европе
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Германии верят в победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис больше, чем в самих США, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    «Настроения в Германии совершенно не соответствуют настроениям в США: там Харрис находится в критической точке предвыборной кампании, а в Германии 72% (!) убеждены в победе Харрис, настолько верят своим СМИ», – сообщил в своем Telegram-канале Пушков.

    Он подчеркнул, что такие результаты опроса свидетельствуют о деградации критического мышления в Германии и Европе в целом. Сенатор назвал немцев нацией с «самыми промытыми мозгами» в Европе. По его мнению, эти настроения схожи с ситуацией в 1930-40 годы, когда немцы также поддерживали определенные идеологические течения.

    Также он указал, что только 23% немцев, предположительно, электорат «Альтернативы для Германии» (АдГ), допускают возможность победы Дональда Трампа. Пушков заключил, что удивляться такому положению вещей не приходится, учитывая прецеденты прошлого.

    Ранее Камала Харрис подтвердила, что в случае победы на выборах не будет продолжать курс Байдена и представит собственный подход к управлению страной.

    Дональд Трамп заявил, что при необходимости на выборах в США может быть задействована армия для борьбы с «радикальными левыми» и «опасностью изнутри».

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    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией

    Украинские СМИ сообщили об убийстве главы организации, занимавшейся насильственной мобилизацией горожан

    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе найден мертвым Геннадий Бейбутян, возглавлявший организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан, сообщила «Страна.ua».

    Издание пишет, что тело Бейбутяна было обнаружено рядом с автомобилем Tesla, оставленным на обочине дороги. По предварительным данным, его застрелили, передает РИА «Новости».

    Члены организации, возглавляемая Бейбутяном, известны как «добровольные помощники» полиции, они активно сотрудничают с военкоматами в проведении принудительной мобилизации. Помимо этого, члены этих формирований, по данным издания, выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам военкоматов.

    В настоящий момент полиция активно ищет подозреваемых в убийстве и устанавливает подробности произошедшего.

    Ранее в Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу из 17-летних подростков. 

    До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину до бессознательного состояния.

    Также сообщалось, что на Украине подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.

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    19 октября 2024, 15:50 • Новости дня
    Жена вышедшего из тюрьмы уральского рэпера ТрикоПюшона зарезала мужа
    Жена вышедшего из тюрьмы уральского рэпера ТрикоПюшона зарезала мужа
    @ rikopyushon_club

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Челябинске супруга уральского рэпера ТрикоПюшона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила его ножом в шею во время ссоры; музыкант водил знакомство с другим рэпером – Энди Картрайтом, которого расчленила собственная жена.

    Потерпевший скончался на месте от полученных травм, сообщили в региональном следственном управлении СК, передает РИА «Новости».

    По данным местной прессы, погибшим оказался уральский рэпер, известный под псевдонимом ТрикоПюшон. Также указывается, что женщина, которая совершила это преступление, является его супругой. Рэпер недавно вышел из тюрьмы. Известно, что он дружил с другим рэпером Энди Картрайтом, которого в 2020 году расчленила собственная жена.

    В 2022 году суд арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. Анализ не выявил наркотиков в крови рэпера.

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    19 октября 2024, 14:59 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за данные о проекте «Рыбарь»

    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за информацию о проекте «Рыбарь»

    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за данные о проекте «Рыбарь»
    @ rybar

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры с иронией отреагировали на обвинения Госдепа США в отношении проекта «Рыбарь» во «вмешательстве в американские выборы», и поздравили авторов Telegram- канала с признанием.

    «Гончий лист выписали не за помощь российской армии или противодействие Украине. Госдеп считает, что «Рыбарь»... вмешивается в американские выборы путем сообщений о проблемах нелегальных мигрантов в США, что «сеет партийную и расовую рознь, а также поощряет ненависть и насилие».

    Попасть на украинский «Миротворец» уже не солидно. Стать разыскиваемым в США – вот где уровень», – констатирует Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале в связи с обвинением «Рыбаря» во вмешательстве в американские выборы поздравил авторов проекта «с заслуженным признанием».

    Между тем, создатель «Рыбаря» Михаил Звинчук в разговоре с RTVI назвал обвинения Госдепа США «полной неожиданностью».

    «Учитывая то, что у нас по обвинениям во вмешательстве во все дела записывают кого только можно и нельзя, это в принципе не так уж и удивительно. Значит, наша деятельность заметна», — рассказал RTVI cоздатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

    На вопрос о том, планирует ли он лично или через представителя передать данные о «Рыбаре» властям США, чтобы получить вознаграждение, Звинчук сказал, что не верит в реальность заявленной выплаты.

    Автор канала «Депутатские будни» поддержал сомнения Звинчука в том, что заявленная выплата «за его голову» реальна.

    «Да и в выплатах обозначенных сумм он усомнился, стервец этакий – может посчитал такие цифры обидными? Ведь по нынешним меркам это так, мелочевка. Попкорн закуплен – ждем развития событий, когда «до» сменится на заветное «от»?» – пишет блогер.

    В то же время в Telegram-канале «Медиасрачи 3.0» указали на ошибку Госдепа, который заявил, что одна из сотрудниц Telegram-канала «Рыбарь»  якобы является «офицером военной полиции и женой командира взвода из ГРУ». Речь идет о Татьяне Костеровой и ее муже.

    «Расследователи ... (нецензурный аналог слова «никудашные» – Прим. ВЗГЛЯД) Костеров «ака спецсолдат спецчасти ГРУ» уже два года официально в РТ работает», – следует из сообщения блогеров.

    Ранее Госдеп объявил о вознаграждении за информацию о проекте «Рыбарь» в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие»), которая предлагает награду на сумму до 10 млн долларов за информацию, касающуюся вмешательства в выборы в США.

    Утверждается, что «российская медиаорганизация Rybar LLC якобы ведет «пропагандистские каналы» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

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    19 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

    Патологоанатом подтвердил смерть Синвара от огнестрельного ранения в голову

    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие тела лидера движения после его ликвидации израильскими военными.

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие, сообщил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, при этом у Синвара была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

    Также Кугель отметил наличие других ранений на теле Синвара, среди которых повреждения от танкового снаряда или ракеты.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар, как главный организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа 16 октября.

    Ранее военные Израиля сообщили, что Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, после того как началась перестрелка. В разведывательной операции по отслеживанию лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, о чем заявил президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис добавила, что помощь оказывал и американский спецназ.

    Накануне палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Между тем президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Эксперт отметил что операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем и произошла случайно, хотя и принесла тактическую выгоду для ЦАХАЛа.


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    19 октября 2024, 15:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции

    Эксперт Кошкин рассказал о последствиях ускоренного приглашения Украины в НАТО по требованию Франции

    Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
    @ EPA/TASS

    Никто не собирается принимать Украину в НАТО, так что заявление Франции – это просто уловки по распоряжению из Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. Так он отреагировал на обещание Франции убедить партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.

    «Все, что связано с европейской информационной повесткой дня по Украине, – это попытка успокоить Киев, дать понять, «что мы с вами, но принимать вас никуда не будем», – считает военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    Как напомнил собеседник, на этой неделе одним из условий приглашения Украины в НАТО было названо требование четко определить территориальные границы страны. «Для начала демаркации должны быть подписаны мирные соглашения с Россией, затем выстроены новые границы. А министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прямо говорит, что сначала Украине необходимо победить коррупцию. А кто сможет оценить эту победу? – продолжил Кошкин. – Как мы видим, никто не собирается принимать Украину в НАТО, так что заявление Франции – это просто уловки».

    Эксперт подчеркивает, что заявления о скорейшем приглашении Украины в НАТО влияют на политико-дипломатический процесс урегулирования конфликта. «Если премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, а также другие европейские лидеры говорят о том, что не в интересах ЕС продолжать украинский конфликт, то заявления Франции о поддержке вступления Украины в НАТО лишь распаляют его», – добавил спикер.

    Собеседник напомнил, что экспертное сообщество во Франции уже оценивало потенциальные риски от вступления Украины в НАТО и пришло к выводу, что это приведет к войне Европы с Россией. «Научное сообщество Франции не видит никакой перспективы взаимодействия с Украиной. А вот политики работают в другой плоскости и следуют методичкам из Вашингтона, которому нужен затяжной кризис», – пояснил Кошкин.

    О том, что Париж активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО, заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад. «Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – сказал Хаддад.

    В свою очередь директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук предупредил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность которую ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Дипломат выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс.

    Пока в НАТО не демонстрируют никаких признаков к приглашению Украины в альянс, но намерены подробнее изучать информацию о «победном плане» Зеленского. Киев предлагает оформить приглашение в НАТО по «ускоренной» заявке, чтобы получить гарантии коллективной безопасности. Согласно пятой статье НАТО, все 32 стран-членов обязаны прийти на помощь тому государству блока, сей суверенитет или территория подверглись нападению.

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    19 октября 2024, 11:38 • Новости дня
    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану на долгие годы заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»

    Захарова: Датскому капитану заткнули рот о кораблях США перед взрывами на «Севпотоках»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами на «Северных потоках», адресовав вопрос западным следователям.

    В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова капитана порта Кристиансе Йона Анкера Нильсена, который заявил, что видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за неделю до взрыва на «Северных потоках».

    По его словам, флоты действовали с выключенными транспондерами, а ему запретили об этом говорить.

    «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – указала Захарова.

    Также дипломат выразила сомнения по поводу того, были ли слова капитана учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

    Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана, Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток 2» и обещаниях Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обвинила США и Британию в причастности к подрыву «Северных потоков» на основе доказательств, представленных ООН в рамках расследования из-за отсутствия результата от Швеции, Дании и Германии.

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    19 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

    Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом, сообщил пленный украинский военный.

    По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

    Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

    Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

    Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

    Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

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    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Настоящий «план победы» для Украины разработан в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    «Пока все смеются над «планом победы» сумасшедшего диктатора [президента Украины Владимира] Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские», – цитирует Боуза РИА «Новости».

    Так он отреагировал на заявление Лаврова, напомнившего о предложенных президентом России Владимиром Путиным условиях прекращения конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил о своем «плане победы», предполагающим приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО.

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    19 октября 2024, 20:18 • Новости дня
    Михалков: СВО нам бог послал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский режиссер Никита Михалков уверен, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.

    Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».

    «СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.

    Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.

    Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.

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    19 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

    Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта

    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.

    Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.

    Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 15:55 • Новости дня
    В Сербии сочли оскорблением отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
    В Сербии сочли оскорблением отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал отсутствие России на мероприятии в честь освобождения Аушвица нарушением исторической правды и оскорблением жертв, подчеркнув значимость участия страны-освободителя.

    Научная конференция на тему освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне открылась в представительстве Россотрудничества в Белграде, передает РИА «Новости».

    На мероприятии Вулин заявил о важности участия России в годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

    Сербский вице-премьер подчеркнул, что отсутствие российской стороны на мероприятии является нарушением исторической правды и недопустимым оскорблением памяти жертв.

    Он отметил, что освобождение концлагеря советскими войсками не может игнорироваться политикой современного правительства Польши.

    В ходе выступления вице-премьер также обозначил, что переписывание истории Второй мировой войны помогает Западу избежать ответственности за совершенные преступления.

    «Мы, сербы и русские, не должны допускать, чтобы история переписывалась на наших глазах», – заявил Вулин.

    Он подчеркнул, что говоря о «нацистской Германии» или «фашистской Италии», мы оказываем Западу услугу, которая позволяет им представить преступления как деяния определенной группы людей, а не официальных государств.

    В заключение Вулин отметил, что Германия и Италия несут ответственность за действия, совершенные их гражданами и государственными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша не пригласила представителей России на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе 2025 года.

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    В Сербии сочли оскорблением отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
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