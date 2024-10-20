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    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    Эксперт рассказал о последствиях приглашения Украины в НАТО по требованию Франции
    Киселев: Заявления Путина стали сенсацией для многих глав СМИ
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине
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    Блогеры отреагировали на объявление Госдепом награды за информацию о проекте «Рыбарь»
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    17 комментариев
    20 октября 2024, 02:36 • Новости дня

    В пожаре в Тульской области погибли три ребенка

    В деревне Демидовке Тульской области трое детей погибли в пожаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей, находившиеся в момент возгорания дома одни.

    Трое детей погибли в результате пожара в частном доме, который произошел в деревне Демидовке Тульской области. По данным МЧС России, пожарные обнаружили тела девочки восьми лет, а также мальчиков трех и четырех лет, сообщает ТАСС.

    В телеграм-канале МЧС России говорится, что в момент возгорания дети находились дома одни. Открытое горение было ликвидировано на площади 48 кв. м. В ликвидации пожара приняли участие 15 специалистов и 6 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Воскресенске произошел пожар в двухэтажной бане, жертвами которого стали две девочки 10 и 11 лет.

    В Пензенской области произошел пожар, в результате которого сгорели три дома и надворные постройки, а причиной стала шалость ребенка с огнем.

    Отец погибших детей в поселке Красная Сопка рассказал о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме, где проживала его семья.

    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    19 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    В Петербурге силы ПВО сбили беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    В Санкт-Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, угроз для жителей города нет, сообщают экстренные службы.

    Отмечается, что в Петербурге был сбит беспилотник, пишет «Фонтанка».

    Представители экстренных служб подчеркнули, что данное происшествие не представляет угрозы для жителей города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона смогла сбить 16 украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях за ночь.

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    17 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Россия предостерегла Израиль от ударов по Ирану

    МИД России предупредил об опасности ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар по ядерным объектам Ирана будет катастрофическим и противоречит принципам ядерной безопасности.

    Рябков отметил, что такие действия могут повлечь катастрофические последствия и перечеркнуть существующие постулаты ядерной безопасности. «Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры», – заявил он, подчеркивая важность соблюдения международных принципов в этой сфере, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД РФ также добавил, что Россия неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу в диалоге с международными партнерами. По его словам, любые военные действия в отношении ядерных объектов могут привести к глобальным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    17 октября 2024, 04:19 • Новости дня
    Российский беспилотник уничтожил украинский танк с «мангалом»

    Российский БПЛА группировки «Запад» преодолел защиту и сжег танк ВСУ на харьковском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор российского беспилотника из группировки «Запад» успешно уничтожил украинский танк, преодолев его радиоэлектронную защиту и противодроновый навес, известный как «мангал».

    Оператор беспилотника из группировки войск «Запад» уничтожил украинский танк на харьковском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Российскому БПЛА удалось преодолеть радиоэлектронную защиту противника и сбросить специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый «мангал». Этот навес предназначен для защиты от дронов, но оказался неэффективным против снайперских сбросов.

    Собеседник агентства рассказал, что расчет российского беспилотника произвел два точных сброса боеприпасов на цель. В результате этого боекомплект танка ВСУ детонировал, что привело к его полному уничтожению. Эффективность атаки подтверждена кадрами объективного контроля, которые были переданы в распоряжение РИА Новости.

    Видео, зафиксировавшее уничтожение украинского танка, наглядно демонстрирует, как российские силы успешно применяют беспилотные технологии для преодоления сложной противодроновой защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Кроме того, российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи на Северском направлении.

    Также беспилотник «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    17 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Посол России заявил о спекуляциях вокруг Тройственного газового союза

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов сообщил о спекуляциях вокруг идеи создания газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

    По его словам, идея создания «газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном сталкивается с многочисленными спекуляциями, передает РИА «Новости».

    Мальгинов подчеркнул, что «газовый союз» задумывался для координации экспортной политики, однако за 2022-2023 годы вокруг этой идеи возникло множество спекуляций.

    Дипломат отметил, что некоторые страны предпринимают усилия, чтобы противостоять интеграции в топливно-энергетическом комплексе, отказываясь от российских энергоносителей.

    Он также добавил, что международное сотрудничество в газовой сфере сталкивается с политически мотивированными действиями, которые направлены на торпедирование любых усилий по интеграции в этой области.

    Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года Газпром и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере.

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    17 октября 2024, 04:05 • Новости дня
    Журналисту Глебу Пьяных пригрозили уголовным преследованием

    Журналисту Глебу Пьяных, признанному иноагентом в России, грозит уголовное дело за нарушение требований законодательства об иноагентах, поскольку он неоднократно размещал материалы без соответствующей плашки.

    Журналисту Глебу Пьяных грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК Российской Федерации. Эта статья касается уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В правоохранительных органах утверждают, что для возбуждения дела есть все основания, сообщает ТАСС.

    Глеб Пьяных, признанный в России иностранным агентом, в течение последнего года якобы неоднократно публиковал материалы в социальных сетях без необходимой плашки об иноагенте. Это нарушение может привести к уголовному преследованию.

    Закон об иностранных агентах в России требует от юридических и физических лиц, признанных иностранными агентами, маркировать свои публикации соответствующим образом, чтобы информировать читателей о своем статусе. Нарушение этого требования влечет за собой определенные правовые последствия, включая возможность возбуждения уголовного дела.

    Ранее Минюст добавил в реестр иноагентов общественные организации «Роскомсвобода» и Anti-Corruption Foundation, а также бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова и журналиста Глеба Пьяных.

    Также бывшего следователя Кирилла Качура включили в реестр иностранных агентов за финансирование из-за рубежа и публикацию критики властей в соцсетях.

    Кроме того, Министерство внутренних дел объявило в розыск журналистку Наталью Баранову, признанную иностранным агентом.

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    18 октября 2024, 13:03 • Новости дня
    Силуанов заявил о необходимости пересмотра статуса России как развивающейся страны

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов предложил пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, утверждая, что Россия давно опережает по своему уровню доходов и экономике многие страны, считающиеся развитыми.

    По его словам, Россия уже переросла эту стадию, когда экономика страны классифицируется как развивающаяся, передает ТАСС.

    «Россия – это страна с уже сформировавшейся экономикой и доходами. Надо пересмотреть эти понятия, так как мы давно опережаем многие страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми», – отметил он.

    Силуанов добавил, что Россия вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов и напомнил, что по итогам 2021 года Россия стала четвертой экономикой мира по версии Всемирного Банка.

    Министр также указал на необходимость пересмотра современных экономических категорий в связи с изменением мирового экономического ландшафта.

    Он подчеркнул важность адекватной оценки статуса страны в международных организациях и рейтингах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Антон Силуанов подчеркивал, что структура экономики России меняется в сторону меньшей зависимости от нефтегазового сектора.

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    17 октября 2024, 06:52 • Новости дня
    В ДТП с микроавтобусом в Забайкалье пострадали девять человек

    Микроавтобус Ford Transit перевернулся на дороге в Забайкалье, девять пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    На региональной автодороге в Шилкинском районе Забайкалья микроавтобус Ford Transit опрокинулся, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.

    Как сообщает РИА «Новости», на региональной автодороге Могойтуй – Сретенск – Олочи в Забайкалье произошла авария с участием микроавтобуса Ford Transit. Водитель не смог справиться с управлением на 147 километре дороги, что привело к съезду с дорожного полотна и последующему опрокидыванию транспортного средства.

    В результате аварии пострадали девять пассажиров, которые находились в микроавтобусе на момент аварии. Все они получили травмы разной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

    По информации Госавтоинспекции Забайкальского края, автобус не являлся маршрутным транспортным средством, что исключает версию о том, что он использовался в регулярных пассажирских перевозках. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются подробности аварии.

    Ранее в результате аварии с вахтовым автобусом на дороге Астрахань – Волгоград госпитализировали 12 человек, а на месте погибли три человека и пострадали 17. На трассе М7 «Волга» в Татарстане столкнулись два автобуса, что привело к гибели двух человек и травмам у 11, девять из которых оказались в тяжелом состоянии. В Нижегородской области автобус, следовавший по маршруту Навашино – Горицы, съехал в пруд, в результате чего двое пассажиров получили ушибы.

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    17 октября 2024, 14:16 • Новости дня
    Эксперты: БРИКС уже стал альтернативой западному миропорядку

    Политолог Казаков: БРИКС уже сейчас по многим показателям превосходит G7

    Эксперты: БРИКС уже стал альтернативой западному миропорядку
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БРИКС становится основной площадкой для формирования будущего справедливого мироустройства и новых финансово-экономических формаций. Динамика развития организации и вектор к сплочению стран-членов вызывает у Запада страх, заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит БРИКС: площадка формирования нового мироустройства».

    «В Казани с 22 по 24 октября пройдет XVI саммит БРИКС, участие в котором подтвердили 32 страны. По его итогам можно ожидать решения, действия и заявления, которые повлияют на наше будущее и будущее всего мира», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ.

    «БРИКС – уже не альтернатива другим международным институтам, а основная площадка, участвующая в формировании будущего справедливого мироустройства. Здесь вырабатываются тренды, влияющие на мировую политику и международные отношения», – добавил он. Также, по его словам, организация привлекательна своими принципами: «равные возможности, справедливость и мир без гегемонии». «Суммарно в странах БРИКС проживает 45,7% населения Земли, а совокупный ВВП составляет более 36% от общемирового», – акцентировал спикер.

    При этом БРИКС уже сейчас во многом обгоняет G7, продолжает Илья Казаков, социолог Лаборатории новых технологий ЭИСИ. «В два раза – по территории, в 4,5 раза – по населению, в 12 раз – по запасам нефти. ВВП по паритету покупательной способности БРИКС на восемь процентных пунктов больше G7. Есть превосходство по промышленному производству, науке и инновациям. Это основа технологического и научного суверенитета БРИКС. Поддержка населением лидеров стран также выше аналогичных показателей «Большой семерки», – отметил

    «Судя по соцопросам, проводившимся в разных странах мира, лучше всего БРИКС оценивают в России, Иране и Индии. Негативное отношение декларируют жители стран НАТО, в особенности, Швеции, Испании и США. Это объясняется восприятием организации Западом как альтернативы американской гегемонии и, соответственно, страхом перед сплочением стран – членов объединения», – добавил аналитик.

    Что немаловажно, БРИКС олицетворяет многополярность, объединяя государства с разным политическим строем, экономическими укладами и религиозными традициями, считает Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ. «Страны едины в своем неприятии колониального устройства экономики, а также новом понимании суверенитета и личности, отражающее недопустимость зависимости от единого центра в современном мире», – пояснил

    «БРИКС – союз, ориентированный на развитие, а не на геополитические столкновения. Это не объединение «антизапад». Члены БРИКС входят в ШОС, СНГ, ОДКБ», – напомнил Алексей Малинин, член экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Видя расширение повестки организации, многие государства хотят стать его частью.

    «БРИКС дает надежду на развитие Латинской Америке, которую США считают своим внутренним двориком. Так, присоединение Бразилии, которое было мотивировано желанием противостоять западной глобализации, стало для многих примером. Другие страны поняли: «Если у Бразилии получилось, значит, это работает», – считает Николай Миронов, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС.

    «Желание изъявила Боливия, которую всегда воспринимали на Западе, как часть третьего мира. В поисках справедливости добавились Куба и Гондурас, над которыми потешались в США, Венесуэла, испытывающая давление со стороны Запада. Ожидаю, что и Аргентина вступит в БРИКС. Да, не все могут стать участниками, но существует статус стран-партнеров», – поделился мнением эксперт.

    «Одним из основных результатов деятельности БРИКС за 15 лет работы является создание Нового банка развития – уникального международного финансового института, созданного в рекордные сроки без участия развитых стран. Страны БРИКС активно вовлечены в Евразийские процессы. Так, Россия реализует концепцию Большой Евразии, подразумевающую создание сети зон свободной торговли, межблоковых торгово-экономических партнерств и сопряжение региональных интеграционных процессов на всем евразийском пространстве», – заключила Александра Морозкина, замдекана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий эксперт центра «Экспертный совет по вопросам участия РФ в объединении БРИКС».

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    17 октября 2024, 05:21 • Новости дня
    Госдума разработала рекомендации по регулированию цифровых платформ

    В Госдуме предложили двухуровневое регулирование цифровых платформ

    Tекст: Денис Тельманов

    Резолюция Госдумы предлагает общие и отраслевые законы для регулирования цифровых платформ.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что резолюция была подготовлена по результатам круглого стола с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая депутатов, представителей правительства и крупнейших цифровых платформ, передает РИА «Новости».

    Документ планируется направить в администрацию президента, правительство и заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину.

    Согласно рекомендации, необходимо принять меры против искусственного ограничения конкуренции маркетплейсами и уточнить соответствие их действий антимонопольному законодательству. Работу над законопроектом «О платформенной экономике» предлагается продолжать в Госдуме с участием бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав межведомственной группы для координации политики в сфере цифровых экосистем, которую возглавил Максим Орешкин. Группа будет координировать взаимодействие органов власти и организаций, включая Центробанк, для выработки механизмов регулирования цифровых платформ.

    Помимо этого, Минэкономразвития предложило законопроект, освобождающий маркетплейсы от ответственности за нарушения интеллектуальных прав, если те не знали о незаконных действиях продавцов или предприняли меры по их пресечению.

    В то же время эксперты в Общественной палате поддержали закон о деанонимизации и обсудили способы защиты данных, а также необходимость моральной поддержки российских интернет-платформ.

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    17 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Эксперты ИОН Президентской академии оценили влияние технологий на медиаобразование

    Tекст: Александра Юдина

    Исследование ИОН Президентской академии выявило необходимость адаптации образовательных программ с учетом цифровизации, развития ИИ и соцсетей, а также повышения значения универсальных навыков.

    В Telegram-канале, где представлены научно-исследовательские работы экспертов президентской академии «Наука», указано, что эксперты ИОН Президентской академии провели исследование требований медиаорганизаций к специалистам, результаты которого могут помочь улучшить качество образования.

    Анализ показал, что индустрия находится под серьезным влиянием технологических трендов, таких как цифровизация, развитие искусственного интеллекта и рост роли социальных сетей. Важность работы с большими данными также подчеркивается.

    Исследователи сообщили, что базовые профессиональные компетенции, связанные с созданием качественного контента, остаются критически важными. Работодатели ценят сотрудников, способных совмещать различные функции и оперативно адаптироваться к изменениям, но при этом обладающих глубокой экспертностью в своей области.

    Для повышения качества образования эксперты предложили усиление практической составляющей обучения и интеграцию курсов по развитию цифровых и надпрофессиональных навыков. Также рекомендована индивидуализация образовательных траекторий в зависимости от специфики сегментов и регулярный мониторинг требований индустрии.

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    19 октября 2024, 08:20 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 16 украинских беспилотников

    Минобороны: Российская ПВО за ночь сбила 16 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа сбитых дронов 13 были уничтожены над Брянской областью, 2 – над Ростовской и 1 – над Белгородской областью. Операция по перехвату БПЛА прошла без потерь и разрушений на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 19 октября на территорию Брянской области была совершена массированная атака беспилотниками.

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