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Три ребенка погибли при пожаре в Пермском крае
Три ребенка погибли в пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае, мать в больнице
В поселке Уральский Пермского края произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, унесший жизни трех детей, в то время как их мать с ожогами была доставлена в больницу.
Три ребенка в возрасте одного, трех и пяти лет погибли при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Уральский Пермского края, сообщает РИА «Новости». Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Пожарные смогли оперативно ликвидировать огонь с помощью двадцати специалистов и пяти единиц техники.
По информации МЧС России, одиннадцати жильцам удалось самостоятельно покинуть здание до прибытия пожарных. Однако мать погибших детей была госпитализирована с ожогами. В настоящее время она находится в больнице.
На место трагедии также выехали психологи МЧС России, чтобы оказать помощь пострадавшим и их родственникам. Причины возгорания пока не установлены, проводится расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Плодовитое Калмыкии произошел пожар в частном доме, унесший жизни четырех человек, включая двух детей, также в деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей, находившиеся в момент возгорания дома одни.