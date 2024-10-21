Три ребенка погибли при пожаре в Пермском крае

Три ребенка погибли в пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае, мать в больнице

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три ребенка в возрасте одного, трех и пяти лет погибли при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Уральский Пермского края, сообщает РИА «Новости». Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Пожарные смогли оперативно ликвидировать огонь с помощью двадцати специалистов и пяти единиц техники.

По информации МЧС России, одиннадцати жильцам удалось самостоятельно покинуть здание до прибытия пожарных. Однако мать погибших детей была госпитализирована с ожогами. В настоящее время она находится в больнице.

На место трагедии также выехали психологи МЧС России, чтобы оказать помощь пострадавшим и их родственникам. Причины возгорания пока не установлены, проводится расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Плодовитое Калмыкии произошел пожар в частном доме, унесший жизни четырех человек, включая двух детей, также в деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей, находившиеся в момент возгорания дома одни.