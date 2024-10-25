Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО

Путин призвал не расслабляться в проведении СВО

Tекст: Мария Иванова

Россия должна продолжать специальную военную операцию с полной отдачей без учета рассуждений об усталости противника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

«Знаете, не стоит расслабляться – «кто-то устал, кто-то там не так себя ведет». Мы не должны обращать на это внимание», – подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном влиянии усталости противника на продвижение России по всем фронтам, сообщает ТАСС.

Путин также отметил, что на Западе продолжаются разговоры о необходимости «победы над Россией». По его словам, эти заявления сигнализируют о важности для России сохранять бдительность и продолжать операцию с полной мобилизацией сил.

Ранее президент Владимир Путин заявил о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов. Он отметил также, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.