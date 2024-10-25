Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО
Путин призвал не расслабляться в проведении СВО
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции расслабляться рано, необходимо продолжать действовать с полной отдачей, несмотря на слухи об усталости противника.
Россия должна продолжать специальную военную операцию с полной отдачей без учета рассуждений об усталости противника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».
«Знаете, не стоит расслабляться – «кто-то устал, кто-то там не так себя ведет». Мы не должны обращать на это внимание», – подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном влиянии усталости противника на продвижение России по всем фронтам, сообщает ТАСС.
Путин также отметил, что на Западе продолжаются разговоры о необходимости «победы над Россией». По его словам, эти заявления сигнализируют о важности для России сохранять бдительность и продолжать операцию с полной мобилизацией сил.
Ранее президент Владимир Путин заявил о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов. Он отметил также, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.