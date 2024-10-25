  • Новость часаПутин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
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    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    12 комментариев
    25 октября 2024, 11:55 • Новости дня

    Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО

    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО

    Путин: Россия не должна расслабляться в проведении СВО
    @ Алексей Филиппов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ходе специальной военной операции расслабляться рано, необходимо продолжать действовать с полной отдачей, несмотря на слухи об усталости противника.

    Россия должна продолжать специальную военную операцию с полной отдачей без учета рассуждений об усталости противника, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «Знаете, не стоит расслабляться – «кто-то устал, кто-то там не так себя ведет». Мы не должны обращать на это внимание», – подчеркнул он в ответ на вопрос о возможном влиянии усталости противника на продвижение России по всем фронтам, сообщает ТАСС.

    Путин также отметил, что на Западе продолжаются разговоры о необходимости «победы над Россией». По его словам, эти заявления сигнализируют о важности для России сохранять бдительность и продолжать операцию с полной мобилизацией сил.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов. Он отметил также, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине

    Генштаб ВСУ опубликовал личные данные украинских производителей дронов в буклете

    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны, сообщает издание «Страна».

    В буклете Центрального управления беспилотных систем Генштаба ВСУ были опубликованы личные данные производителй дронов. В частности, стали известны адреса, телефоны и фамилии, говорится в сообщении.

    По данным издания, эта информация уже как минимум два месяца находится в руках у российских военных, что создает угрозу безопасности украинских производителей дронов, так как подобные данные могут быть использованы для нанесения ударов по производственным объектам или давления на руководителей компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), а ранее в июле они публиковали личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ.

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    24 октября 2024, 20:43 • Новости дня
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска потеряли позиции по всей линии фронта, включая Курскую область, и находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре, пишет Conversation.

    В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

    Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    24 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    @ IMAGO/snapshot-photography/F Boillot/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что сейчас нет необходимости принимать новое решение о вступлении Украины в НАТО.

    Он отметил, что уже принятые решения в Вашингтоне и Вильнюсе описывают перспективы. Шольц подчеркнул, что «очень важно дать понять», что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Этот аспект, по его словам, не вызывает разногласий среди международных партнеров, сообщает ТАСС.

    Шольц также добавил, что «за приглашением в НАТО обычно довольно быстро следует членство», что подчеркивает важность четкого понимания условий приема новых членов в Альянс. Выступление канцлера последовало в ответ на продолжающиеся обсуждения о возможности интеграции Украины в военно-политический блок.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.

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    24 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа

    Население Украины сократилось на 8 млн человек с февраля 2022 года

    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем данные, приведенные в материалах ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Демографическая ситуация на Украине вызывает серьезные опасения, передает ТАСС. Мирошник заявил, что реальность на Украине гораздо хуже, чем это отражено в докладе ООН. По данным организации, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 8 млн человек.

    Мирошник считает, что единственным достоверным выводом доклада можно считать лишь констатацию демографической угрозы, остальная информация вызывает много вопросов. Он указывает на то, что Украина давно не проводила перепись населения, что ставит под сомнение методологию исследования. Посол также отметил, что корректировка числа выехавших за границу произведена в сторону уменьшения за счет учета притока в регионы Донбасса и Новороссии, находящиеся под контролем России.

    Ситуация, по мнению дипломата, будет ухудшаться и далее. Он задается вопросом, сколько людей останется на территориях под контролем Киева, если правительство не сможет удержать стремящихся покинуть страну. Мирошник подчеркивает, что международные структуры пока недостаточно объективны в признании реальности, и подвергает сомнению независимость проведенного исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уровень рождаемости составляет примерно один ребенок на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире. На одного новорожденного на Украине приходится трое умерших, согласно данным ресурса «Опендатабот», занимающегося мониторингом украинских государственных реестров.

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    24 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    @ Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинских женщин следует готовить к военной службе, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

    Тимочко считает, что следует рассматривать наихудший сценарий развития военных операций и готовиться к наиболее негативным результатам, чтобы минимизировать риски, передает ТАСС.

    В интервью, видеозапись которого опубликовало издание «Страна», он задался вопросом: «Требуется ли сейчас призывать женщин? А почему бы и не подготовить их, не обучить?».

    Напомним, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий из-за недобора личного состава. Ранее сообщалось, что украинские власти с февраля 2022 года ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу. Газета ВЗГЛЯД писала, что обсуждения о снижении возраста мобилизации на Украине дошли до упоминания 14-летних детей.

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    25 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области

    Путин заявил о потере управления ВСУ над окруженными войсками в Курской области

    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что ВСУ за месяц потеряли на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    25 октября 2024, 09:33 • Новости дня
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной

    Марочко сообщил о частичной утрате контроля украинскими войсками под Кременной

    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Мария Иванова

    Под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинское командование частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, после освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве были зафиксированы признаки нарушения управления украинскими подразделениями.

    Согласно данным, полученным средствами объективного контроля, были выявлены случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи. Эти действия, как утверждает эксперт, происходили без координации и контроля со стороны украинского командования.

    Марочко добавил, что в результате таких неорганизованных перемещений несколько раз происходили перестрелки между различными украинскими подразделениями, что указывает на отсутствие надлежащей координации.

    Ранее украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе. Между тем на фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в ЛНР небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза.

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    24 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки отразили три контратаки в сторону Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово, сорвали три попытки контратак в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено девять единиц бронетехники, включая танк, БМП и американский бронетранспортер М113.

    Восемь украинских военных сдались в плен.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Новоивановку, Дарьино и Зеленый Шлях. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам ВСУ в Сумской области.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 26 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 176 танков и 93 БМП.

    Ранее группировка «Север» использовала беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений.

    Помешали замене подразделений украинских военных и вертолеты Ка-52М. Также ротацию ВСУ в регионе предотвращали Су-25.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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