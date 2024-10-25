Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии боевого соприкосновения

Tекст: Вера Басилая

Путин заявил, что Вооруженные силы России ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что активность российских войск различна на разных направлениях: на Херсонском направлении линия фронта стабильна, но и там отмечены определенные подвижки, которые происходят в пользу российской армии, передает ТАСС.

«Центральная группировка действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям. Южная группировка, Восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника», – заявил президент России.

Путин отметил, что накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса способствуют успешному продвижению российских войск.

«И еще одно обстоятельство – это синхронизация всех родов и видов вооруженных сил. Это синхронизация работы авиации, артиллерии, использование ракетной техники, в том числе и высокоточной, синхронизация со штурмовыми отрядами на земле. Вот где настоящие-то герои, ребята воюют прямо на передке, что называется. И вот все это вместе: этот опыт и личный опыт наших бойцов, офицеров вместе с управлением войсками, с повышением качества управления войсками – дает тот эффект, о котором мы сейчас с вами говорим», – объяснил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.