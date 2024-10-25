Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.0 комментариев
Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии боевого соприкосновения
Российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление, заявил президент России Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на канале «Россия 1».
Путин заявил, что Вооруженные силы России ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что активность российских войск различна на разных направлениях: на Херсонском направлении линия фронта стабильна, но и там отмечены определенные подвижки, которые происходят в пользу российской армии, передает ТАСС.
«Центральная группировка действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям. Южная группировка, Восточная – ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника», – заявил президент России.
Путин отметил, что накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса способствуют успешному продвижению российских войск.
«И еще одно обстоятельство – это синхронизация всех родов и видов вооруженных сил. Это синхронизация работы авиации, артиллерии, использование ракетной техники, в том числе и высокоточной, синхронизация со штурмовыми отрядами на земле. Вот где настоящие-то герои, ребята воюют прямо на передке, что называется. И вот все это вместе: этот опыт и личный опыт наших бойцов, офицеров вместе с управлением войсками, с повышением качества управления войсками – дает тот эффект, о котором мы сейчас с вами говорим», – объяснил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.