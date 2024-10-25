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    WSJ: Россия помогла хуситам атаковать западные корабли в Красном море
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    12 комментариев
    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 20:43 • Новости дня
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    Conversation: Украинские войска потеряли позиции на всех фронтах
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска потеряли позиции по всей линии фронта, включая Курскую область, и находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре, пишет Conversation.

    В статье подчеркивается, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Селидово, где может повториться сценарий, как в Угледаре. «Украинцы отброшены назад по всем фронтам – в том числе и в Курской области. <…> Что еще более важно, у них заканчиваются солдаты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на протяжении большей части 2024 года Украина теряла позиции. Сейчас ситуация в Селидово угрожает повторением аналогичной ситуации, как в Угледаре, который уже сдан. Автор статьи предупреждает, что зимой возможна крупная битва за удержание стратегически важного города Красноармейска, который Киев называет Покровском.

    Статья также отмечает, что существует реальная возможность поражения Украины в этом регионе. Автор подчеркивает, что отправной точкой может стать признание потери Крыма, Донецка и Луганска. Все больше украинцев начинают открыто обсуждать возможность потери этих регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вышли к Кругляковке на берегу Оскола, что привело к утрате украинской армией значительных логистических возможностей в районе Купянска, и теперь противник опасается возможного штурма населенного пункта российскими силами.

    Коментарии (5)
    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

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    25 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области

    Путин заявил о потере управления ВСУ над окруженными войсками в Курской области

    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что ВСУ за месяц потеряли на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    25 октября 2024, 09:33 • Новости дня
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной

    Марочко сообщил о частичной утрате контроля украинскими войсками под Кременной

    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Мария Иванова

    Под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинское командование частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, после освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве были зафиксированы признаки нарушения управления украинскими подразделениями.

    Согласно данным, полученным средствами объективного контроля, были выявлены случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи. Эти действия, как утверждает эксперт, происходили без координации и контроля со стороны украинского командования.

    Марочко добавил, что в результате таких неорганизованных перемещений несколько раз происходили перестрелки между различными украинскими подразделениями, что указывает на отсутствие надлежащей координации.

    Ранее украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе. Между тем на фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в ЛНР небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    25 октября 2024, 02:01 • Новости дня
    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре

    Лукашенко выразил надежду на освобождение от ВСУ районов Курской области в декабре 2024 года

    Лукашенко выразил надежду на освобождение Курской области в декабре
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курская область будет освобождена к концу декабря, сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал на полях саммита БРИКС в Казани. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова действовать в направлении переговоров.

    Лукашенко отметил, что ситуация в Курской области серьезно изменила расстановку сил. По его словам, это затронуло как украинцев, так и Россию. «Мы будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам», – заявил белорусский лидер, выразив надежду на конструктивную позицию России и президента Владимира Путина.

    Ранее Лукашенко назвал действия Украины в Курской области «безумством» и отметил, что их тактика, направленная на достижение лучших позиций в случае переговоров, не сработает. Он также добавил, что украинцам следует учитывать конструктивную позицию России.

    Нападение ВСУ на Курскую область началось 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера, и операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина получит достойный ответ за нападение, и все цели России будут достигнуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга, видя в этом «первый шаг» к перемирию.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, при условии учета реалий на земле.

    Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

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    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

    Коментарии (2)
    24 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом

    Путин назвал ложью заявления об отказе от диалога с западными партнерами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что информация о его отказе от контактов с западными лидерами является ложью, и подчеркнул открытость России к сотрудничеству.

    Он отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами, включая европейские государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что неверно утверждать, что российская сторона избегает разговоров и взаимодействия с западными лидерами. «Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь», – заявил он.

    Президент также подчеркнул, что вместе с тем Россия и не навязывается. По его словам, открытость к нормальным отношениям зависит от готовности будущей администрации США. «Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо! Но этот выбор за будущей администрацией», – добавил Путин.

    Ранее Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Он также на пленарном заседании в Казани заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Запад осознал мощь БРИКС.

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    25 октября 2024, 08:25 • Новости дня
    МУС направил в Ассамблею дело Монголии из-за визита Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Международный уголовный суд передал дело Монголии в Ассамблею из-за отсутствия посредничества по аресту президента России Владимира Путина во время его визита в страну.

    Согласно заявлению МУС, Монголия, не оказав содействия в аресте Путина, нарушила положения Римского статута, передает РИА «Новости».

    «24 октября Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия, не арестовав г-на Путина, когда он находился на ее территории, и не передав его суду, не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута», – говорится в сообщении суда.

    Дополнительно в суде отметили, что таким образом Монголия воспрепятствовала осуществлению функций и полномочий МУС, предусмотренных статьей 87(7) Римского статута. Ввиду серьезной неспособности страны сотрудничать, Палата решила передать этот вопрос Ассамблее государств-участников для дальнейшего рассмотрения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в сентябре совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны. Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения Международного уголовного суда.

    Коментарии (4)
    Главное
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
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    Какие трубопроводы Россия может построить для БРИКС

    Странам БРИКС предложили создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями. Такую идею озвучил Иран в надежде, что новые нефтепроводы и газопроводы пойдут через него и сделают его центром торговли. Как Россия могла бы воспользоваться предложением Ирана и организовать поставки своей нефти и газа? Подробности

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    Путин предложил Евразии избавиться от американского сапога

    В рамках саммита БРИКС в Казани Владимир Путин предложил сформировать евразийскую систему безопасности. Лидер России уже высказывал эту идею летом, подчеркивая, что к участию в ее реализации приглашаются даже государства НАТО. Готовы ли союзники США в Европе и Азии отказаться от военных связей с Вашингтоном? И как единая континентальная структура сможет учесть интересы всех стран материка? Подробности

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    Зима заставила Зеленского заговорить по-другому

    Если Украина и Россия договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как писали западные СМИ, ранее Киев уже выдвигал подобные инициативы, но переговорам по их реализации помешало вторжение ВСУ на территорию Курской области. Что изменилось с тех пор, почему Зеленский резко изменил риторику и можно ли ему верить? Подробности

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    Европа поддержала «наступательную украинизацию»

    Украина переходит к «наступательной украинизации», заявляет человек, которому поручено защищать в стране государственный язык. И тем самым, судя по его словам – способствовать истреблению русского. Как будет выглядеть «наступательная украинизация» и почему крайне показательным является само то место, где была высказана эта угроза? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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