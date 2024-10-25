Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

Tекст: Александра Юдина

«Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

«Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.