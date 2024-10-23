Однокурсник погибшего в Судане Гранова рассказал о его переезде в Африку в 1990-е

Однокурсник погибшего в Судане летчика Гранова рассказал о его работе в Африке с 1990-х годов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Летчик Виктор Гранов, предположительно погибший при крушении самолета в Судане, перебрался в Африку еще в 1990-е годы, сообщает РИА «Новости». Припусков рассказал, что у Гранова была собственная авиакомпания, летавшая на Ан-12.

Гранов и Припусков учились вместе в Барнаульском высшем военном авиационном училище летчиков. По словам Припускова, они служили и летали как летчики-испытатели в военном представительстве на ташкентском авиазаводе, а после Ташкента Гранов работал на ульяновском авиазаводе до ухода из армии. Гранов разведен и имеет две дочери.

Припусков охарактеризовал Гранова как умного человека, пользовавшегося уважением в училище на кафедре аэродинамики. Он отметил, что Гранов был хорошим летчиком с оттенком авантюризма, что, возможно, сыграло роль в его решении переехать в Африку и создать собственную авиакомпанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба ОАО «Международный аэропорт Манас» опровергла информацию о причастности погибшего в авиакатастрофе в Судане россиянина Виктора Гранова к системе аэропортов Киргизии. Также сообщалось, что посольство России в контакте с властями Судана расследует обстоятельства крушения грузового самолета в Дарфуре, на борту которого, предположительно, находились российские граждане.