Омбудсмен Москвы взяла на контроль случай с девочкой-квадробером в кальянной

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль случай девочки-квадробера в московской кальянной

Tекст: Вера Басилая

На видео, распространившемся в Telegram, видно, как девочка, привязанная поводком и в маске кошки, мяукает и ползает по полу заведения, пытаясь взаимодействовать с клиентами и персоналом, передает РИА «Новости».

Ярославская подтвердила, что следит за ситуацией, и добавила: «Да, слежу-слежу, работаем». Она также заявила, что ожидает информации от силовых ведомств, чтобы принять дальнейшие меры.

Ранее учителя физики из Красноярска пользователи соцсетей назвали квадробером из-за его необычных физминуток, включающих прыжки и хождение по партам.

Между тем в Госдуме начали разрабатывать законопроект о контроле над квадробингом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям.

