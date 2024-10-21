Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Омбудсмен Москвы взяла на контроль случай с девочкой-квадробером в кальянной
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль случай девочки-квадробера в московской кальянной
Случай жительницы Москвы, которая вместе с дочкой-квадробером пошла в кальянную, взят на контроль, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
На видео, распространившемся в Telegram, видно, как девочка, привязанная поводком и в маске кошки, мяукает и ползает по полу заведения, пытаясь взаимодействовать с клиентами и персоналом, передает РИА «Новости».
Ярославская подтвердила, что следит за ситуацией, и добавила: «Да, слежу-слежу, работаем». Она также заявила, что ожидает информации от силовых ведомств, чтобы принять дальнейшие меры.
Ранее учителя физики из Красноярска пользователи соцсетей назвали квадробером из-за его необычных физминуток, включающих прыжки и хождение по партам.
Между тем в Госдуме начали разрабатывать законопроект о контроле над квадробингом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям.