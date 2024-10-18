Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
В управлении образования Красноярска объяснили действия учителя, принятого за квадробера
Учителя физики из Красноярска пользователи соцсетей назвали квадробером из-за его необычных физминуток, включающих прыжки и хождение по партам.
Учитель из Красноярска проводил физические минутки необычным образом, а именно прыгал как заяц и лазил по партам, передает РИА «Новости».
Представители городского управления образования объяснили, что мужчина таким креативным способом вел физминутки, которые проводятся на каждом уроке через 20 минут после его начала.
Вместе с тем стало известно, что учитель больше не работает в школе, так как уволился по собственному желанию в начале октября.
За год работы в школе № 147, где он преподавал физику, на его подход к обучению жалоб от родителей или учеников не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме начали разрабатывать законопроект о контроле над квадробингом.
Ранее представитель Русской православной церкви высказал мнение, что квадробинг не считается детской игрой, а воспринимается как опасная субкультура, оказывающая негативное влияние на детей.