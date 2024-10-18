В управлении образования Красноярска объяснили действия учителя, принятого за квадробера

Tекст: Александра Юдина

Учитель из Красноярска проводил физические минутки необычным образом, а именно прыгал как заяц и лазил по партам, передает РИА «Новости».

Представители городского управления образования объяснили, что мужчина таким креативным способом вел физминутки, которые проводятся на каждом уроке через 20 минут после его начала.

Вместе с тем стало известно, что учитель больше не работает в школе, так как уволился по собственному желанию в начале октября.

За год работы в школе № 147, где он преподавал физику, на его подход к обучению жалоб от родителей или учеников не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме начали разрабатывать законопроект о контроле над квадробингом.



Ранее представитель Русской православной церкви высказал мнение, что квадробинг не считается детской игрой, а воспринимается как опасная субкультура, оказывающая негативное влияние на детей.