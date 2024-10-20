Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.78 комментариев
Путин поздравил дорожников с профессиональным праздником
Путин отметил вклад квалифицированных специалистов в развитие дорожного хозяйства
Президент России Владимир Путин в поздравлении отметил вклад специалистов в развитие дорожного хозяйства, подчеркнув важность национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, передает ТАСС. В своем обращении он подчеркнул, что специалисты, задействованные в этой области, всегда отличались высокой квалификацией и преданностью делу. По словам Путина, за каждым километром новой дороги стоит огромный труд проектировщиков, инженеров и строителей.
Президент также обратил внимание на значимость национального проекта «Безопасные качественные дороги», благодаря которому инфраструктура городов и сел будет продолжать развиваться. Он отметил, что в рамках этого проекта предстоит работать над созданием современных логистических маршрутов, которые будут способствовать развитию бизнеса и социально-экономического потенциала регионов.
В завершение поздравления Путин пожелал работникам и ветеранам успехов в выполнении поставленных задач, подчеркнув, что перед отраслью стоят большие и комплексные цели, которые призваны улучшить качество жизни граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума о развитии внутреннего туризма в связи с строительством нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург – Владивосток. Путин сравнил модернизацию Байкало-Амурской магистрали со стройкой времен СССР.