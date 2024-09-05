Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Путин: Внутренний туризм получит развитие благодаря трассе от Петербурга до Владивостока
Внутренний туризм получит развитие со строительством нового автотранспортного коридора Санкт-Петербург – Владивосток, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Подобно Транссибу континентальной артерией должен стать автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока. Причем речь не только об увеличении объемов грузоперевозок и повышении качества автомобильного сообщения. Со строительством коридора получит развитие и внутренний туризм. Весь маршрут трассы проходит через десятки регионов», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Он добавил, что Россия может и готова строить транспортную инфраструктуру быстро и качественно.
«Подчеркну: на Восточном полигоне железных дорог и на всех крупных автодорожных объектах развернута действительно большая работа. В ней задействованы инженеры, проектировщики из многих регионов. Интенсивным трудом, ответственным подходом они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно. Реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и в полном смысле этого слова глобального масштаба», – сказал Путин.
Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.