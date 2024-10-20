  • Новость часаПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    76 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    18 комментариев
    20 октября 2024, 08:01 • Новости дня

    Четыре пожарных пострадали при атаке БПЛА в Дзержинске

    В Дзержинске четыре сотрудника пожарной части ранены при атаке БПЛА на промзону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотника на промзону в Дзержинске Нижегородской области четверо сотрудников пожарной части получили легкие осколочные ранения и были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

    Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на промзону в Дзержинске Нижегородской области, передает ТАСС. Все пострадавшие – сотрудники местной пожарной части, находившейся на территории промышленного предприятия. Губернатор области Глеб Никитин сообщил, что все они получили легкие осколочные ранения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

    Губернатор отметил, что ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на промзону. На данный момент обломки дрона исследуются, и на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Подробности инцидента в ближайшее время будут уточнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщалось, что два БПЛА были ликвидированы в Брянской области и еще один беспилотный летательный аппарат сбили в Раменском городском округе на пути в столицу.

    19 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

    Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом, сообщил пленный украинский военный.

    По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

    Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

    Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

    Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

    Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

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    19 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

    Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта

    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.

    Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.

    Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    19 октября 2024, 20:18 • Новости дня
    Михалков: СВО нам бог послал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский режиссер Никита Михалков уверен, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.

    Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».

    «СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.

    Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.

    Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.

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    19 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    @ УФСБ по ДНР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе, сообщают Telegram-каналы.

    Бой длился менее 20 минут, беспилотники-камикадзе поочередно атаковали Фунта, но тот смог выжить, получив лишь легкое ранение, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Черные гусары».

    Отмечается, что для него это был первый бой на передовой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    19 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Зоряное в ДНР
    Российские войска освободили Зоряное в ДНР

    В результате действий подразделений «Южной» группировки был освобожден пункт Зоряное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны около Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих и две станции РЭБ «Анклав-Н».

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника. В итоге нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии рядом с Сухой Балкой, Красноармейском, Воздвиженкой, Дзержинском, Димитровым и Удачным ДНР. Отражены пять контратак штурмовиков ВСУ. Уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Украинские войска потеряли до 460 военнослужащих, 122-мм реактивную систему залпового огня «Град», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» также улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны поблизости от Доброволья и Шахтерского ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, французскую 155-мм самоходную артустановку Caesar и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии у Лобкового Запорожской области, Ильинки Днепропетровской области, Приднепровского, Гавриловки и острова Корабелов Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что за прошедшую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов, в частности, российские войска освободили Максимильяновку в ДНР.

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    20 октября 2024, 03:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

    Мэр Москвы сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Раменском округе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в Раменском городском округе, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что беспилотник был сбит благодаря профессиональным действиям сил ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сказал мэр Москвы.

    По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотника разрушений сооружений и пострадавших среди гражданского населения нет.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить обстановку и провести необходимые мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

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    19 октября 2024, 09:58 • Новости дня
    Штурмовик 150-й дивизии прикрыл раненых товарищей в бою за Георгиевку

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе боя за Георгиевку российский штурмовик из 150-й дивизии «Южной» группировки отразил атаку ВСУ, прикрывая двух раненых товарищей после взрыва противотанковой мины, рассказал участник боя с позывным «Китаец».

    Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии рассказал о бое за Георгиевку, где один из бойцов, с позывным «Малек», сумел в одиночку дать отпор наступающему противнику, прикрывая своих раненых товарищей, передает РИА «Новости».

    По словам штурмовика, группа военных наткнулась на засаду ВСУ, после чего начался бой. Несмотря на ночной штурм с применением гранат и дымовых шашек, российские бойцы отказались сдаваться и успешно оборонялись. На утро противник применил противотанковую мину, чтобы добить российских солдат, но «Малек», оставшийся в сознании, сумел отбить атаку.

    Позже раненых бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузия.

    Кроме того, «Китаец» подчеркнул, что украинские силы избегают прямого контактного боя, предпочитая использовать беспилотники и артиллерию, поскольку российские военные более подготовлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки войск сумели освободить стратегически важные населенные пункты в ДНР, такие как Желанное Первое и Георгиевка.

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    19 октября 2024, 15:24 • Новости дня
    Сальдо рассказал о спасении брошенной на поле боя украинской военнослужащей

    Сальдо: Спасенная в Херсонской области украинская военнослужащая включена в список обмена

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что после спасения женщина была доставлена в российский военный госпиталь, где прошла необходимый курс лечения, передает РИА «Новости».

    По словам губернатора, она получила статус военнопленной и в настоящее время находится на территории материковой России.

    Сальдо также отметил, что военнослужащая изъявила желание быть включенной в списки на обмен военнопленными. В настоящее время она ожидает проведения обмена, чтобы вернуться на Украину.

    Ранее бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы.

    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали его российским военным.

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    19 октября 2024, 12:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о жестокости ностранных наемников в Курской области

    Житель Суджи рассказал о жестоких действиях наемников ВСУ, говорящих по-французски и английски

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    По его словам, англоязычные и франкоязычные наемники не щадят никого и прибегают к жестоким методам, кидая гранаты в погреба, где прячутся люди, передает РИА «Новости».

    Моисеев и его семья были вынуждены покинуть Суджу и пешком идти несколько километров, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Курске.

    Ранее доброволец рассказал, что украинским военным выплачивают по 5 тыс. долларов за каждого убитого курского волонтера, а среди охотящихся за ними преобладают иностранные наемники.

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнивая расправы с уничтожением тараканов.

    Следователи зафиксировали убийства с особой жестокостью жителей Курской области

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    19 октября 2024, 12:58 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение аэродромам, объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 31 беспилотник.

    С начала спецуничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33824 беспилотника, 582 ЗРК, 18735 танков и других бронемашин, 1477 боевых машин РСЗО, 16372 орудия полевой артиллерии и миномета, 27407 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Кроме того в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Зоряное в ДНР.

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    20 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 110 дронов Украины над российскими регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за одну ночь ликвидировали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, включая Курскую и Московскую области.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа пытались атаковать различные регионы страны.

    Минобороны РФ уточнило, что 43 дрона были перехвачены над Курской областью, 27 над Липецкой, 18 над Орловской, 8 над Нижегородской, 7 над Белгородской, 6 над Брянской и один над Московской областью.

    Представители Минобороны добавили, что все беспилотники были направлены на объекты на территории России в рамках попытки Киева осуществить террористическую атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

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    20 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинские БПЛА над Липецком

    Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Липецком и его округом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

    Украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил Игорь Артамонов, губернатор региона, в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    Игорь Артамонов отметил, что «БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким МО. На месте падения обломков работают спецслужбы». На данный момент информация о пострадавших или значительных повреждениях не поступала.

    Специальные службы продолжают обследование мест, где упали обломки беспилотников. Причины и обстоятельства инцидента уточняются. В регионе сохраняется усиленный режим работы систем ПВО для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, а глава региона Алексей Смирнов сообщил, что российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, что подтверждает Минобороны.

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    19 октября 2024, 16:00 • Новости дня
    Балицкий назвал условие для безопасного запуска ЗАЭС

    Балицкий: Для запуска ЗАЭС нужно отодвинуть фронт на 40 км от Никополя

    Tекст: Вера Басилая

    Для безопасного запуска Запорожской АЭС необходимо отодвинуть фронт на 40 км от Никополя и Марганца, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий объяснил, что артиллерийские установки, такие как французский «Цезарь» и гаубица М-777, способны поражать цели на расстоянии 40 километров. По его словам, этот радиус позволит устранить угрозу артиллерийских обстрелов, передает ТАСС.

    «Все остальное мы можем сбить», – сказал Балицкий, добавив при этом, что существующие другие виды вооружения могут преодолевать большее расстояние.

    По его словам, Запорожская АЭС остановлена из-за угроз со стороны украинских войск и не вырабатывает электроэнергию.

    Балицкий также подчеркнул, что до уничтожения киевского режима эксплуатация ядерных объектов будет небезопасна. Он сравнил нынешнюю угрозу с ситуацией в сороковых годах прошлого века при фашистском режиме Гитлера, когда ни одно место не было безопасным. «Фашист должен сдохнуть. Пока не будет уничтожен западный фашистский режим, который поселился на Украине, ждать от этих тварей можно всего, чего угодно», – заключил губернатор.

    Ранее директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила, что обстрелы Энергодара украинскими силами стали практически ежедневными, создавая напряженную обстановку в районе Запорожской АЭС и увеличивая риск для безопасности региона.

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут.

    Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предположил, что бывшие сотрудники станции содействуют ВСУ в планировании атак.

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    19 октября 2024, 23:37 • Новости дня
    ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

    Украинский дрон самолетного типа уничтожен ПВО над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    Губернатор Богомаз отметил, что была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Брянской области. Дрон был обнаружен и уничтожен благодаря усилиям ПВО Министерства обороны РФ.

    На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, которые обеспечивают безопасность территории и ведут дальнейшее расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    В Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, при этом угроз для жителей города нет, как сообщают экстренные службы. Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, сообщает Минобороны.

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    19 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» уничтожили в Харьковской области два дрона «Баба-Яга»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Север» успешно уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба-Яга» в ходе операции на территории Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы смогли поразить дроны, выслеживания эти беспилотники, гексакоптеры уничтожили ударами FPV-дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало кадры с уничтожением украинских летательных аппаратов.

    Ранее в Курской области саперы-десантники уничтожили модифицированную противотанковую мину, сброшенную с гексакоптера «Баба-яга».

    Сбивший шесть дронов «Баба-яга» командир взвода Юрий Деев сообщал, что ВСУ начали использовать для сброса с дронов более мощные снаряды.

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    Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

    За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром? Подробности

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    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО. Подробности

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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