Четыре пожарных пострадали при атаке БПЛА в Дзержинске

В Дзержинске четыре сотрудника пожарной части ранены при атаке БПЛА на промзону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на промзону в Дзержинске Нижегородской области, передает ТАСС. Все пострадавшие – сотрудники местной пожарной части, находившейся на территории промышленного предприятия. Губернатор области Глеб Никитин сообщил, что все они получили легкие осколочные ранения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Губернатор отметил, что ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на промзону. На данный момент обломки дрона исследуются, и на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Подробности инцидента в ближайшее время будут уточнены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщалось, что два БПЛА были ликвидированы в Брянской области и еще один беспилотный летательный аппарат сбили в Раменском городском округе на пути в столицу.