  • Новость часаПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
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    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    75 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    18 комментариев
    20 октября 2024, 06:54 • Новости дня

    Силы ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской области

    Минобороны России ликвидировало два вражеских БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Богомаз, отметивших отсутствие пострадавших и разрушений.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

    «Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», – заявил Богомаз.

    Губернатор подтвердил, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям на земле.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняя детали произошедшего. Власти региона продолжают следить за обстановкой и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет. В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией

    Украинские СМИ сообщили об убийстве главы организации, занимавшейся насильственной мобилизацией горожан

    В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
    @ the_other_ukraina

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе найден мертвым Геннадий Бейбутян, возглавлявший организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан, сообщила «Страна.ua».

    Издание пишет, что тело Бейбутяна было обнаружено рядом с автомобилем Tesla, оставленным на обочине дороги. По предварительным данным, его застрелили, передает РИА «Новости».

    Члены организации, возглавляемая Бейбутяном, известны как «добровольные помощники» полиции, они активно сотрудничают с военкоматами в проведении принудительной мобилизации. Помимо этого, члены этих формирований, по данным издания, выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам военкоматов.

    В настоящий момент полиция активно ищет подозреваемых в убийстве и устанавливает подробности произошедшего.

    Ранее в Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу из 17-летних подростков. 

    До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину до бессознательного состояния.

    Также сообщалось, что на Украине подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.

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    19 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области

    Украинский снайпер Юрий Маслюков заснул на позиции в Курской области и попал в плен

    Российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции в Курской области, когда его товарищ ушел за провиантом, сообщил пленный украинский военный.

    По его словам, батальон, в составе которого он находился, несколько раз был разгромлен и полностью переукомплектовывался. Многие его сослуживцы предпочли сбежать или сдаться в плен, не видя смысла в продолжении участия в операции, передает «Царьград».

    Маслюков рассказал, что заснул, пока его товарищ по позиции ушел за провиантом. Вернувшись, товарищ обнаружил группу российских солдат и сдался. Маслюкова российские военные разбудили со словами: «Сдавайся, и будешь жить».

    Пленный снайпер также рассказал, что попал на фронт из тюрьмы, где отбывал срок за пьяное вождение. Контракт ему пришлось подписать под угрозой увеличения срока заключения. В батальоне его специальность называлась «пехотный снайпер».

    Ранее пленный рассказал, что украинское командование предупредило своих военных в Курской области, что эвакуации не будет.

    Также украинские солдаты рассказали, что командирам ВСУ разрешено отступать, оставляя на позициях своих подчиненных.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    19 октября 2024, 16:37 • Новости дня
    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины

    Журналист Боуз заявил о российском «плане победы» для Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Настоящий «план победы» для Украины разработан в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    «Пока все смеются над «планом победы» сумасшедшего диктатора [президента Украины Владимира] Зеленского, вот реальный план победы для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его составили русские», – цитирует Боуза РИА «Новости».

    Так он отреагировал на заявление Лаврова, напомнившего о предложенных президентом России Владимиром Путиным условиях прекращения конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил о своем «плане победы», предполагающим приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО.

    Коментарии (5)
    19 октября 2024, 13:27 • Новости дня
    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

    Полищук: Вступление Украины в НАТО вызовет неконтролируемую эскалацию конфликта

    МИД предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО сделает неизбежным непосредственное участие альянса в боевых действиях против России и приведет к неконтролируемой эскалации, передает РИА «Новости».

    Он также прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который предположил, что вступление Украины в НАТО может стать началом третьей мировой войны. Российский дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала об опасности такого сценария.

    Полищук выразил надежду, что среди руководства НАТО есть здравомыслящие политики, которые осознают разрушительные последствия возможного приглашения Украины в альянс. Ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на западных кураторов киевского режима.

    Ранее Зеленский представил в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас». Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы о перспективах вступления Украины в НАТО.

    Французский министр-делегат Бенжамен Хаддад заявил о намерении Парижа уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО воюет с Россией на Украине руками украинских солдат, но победа в этом конфликте будет за Россией.

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    19 октября 2024, 20:18 • Новости дня
    Михалков: СВО нам бог послал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский режиссер Никита Михалков уверен, что специальная военная операция помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных.

    Специальная военная операция на Украине способствовала осознанию россиянами угрозы, исходящей от недружественных государств, сказал Михалков, передает РИА «Новости».

    «СВО нам бог послал, чтобы мы поняли и отличили одно от другого, если бы его не было, вот это разъедание происходило бы в элите, продолжалось, и мы бы его не замечали до того момента, пока бы мы не оказались уже в пропасти», – добавил он.

    Он отметил, что ставить интересы своей страны превыше интересов других эгоистично, но никто другой о стране не позаботится.

    Ранее Михалков заявлял о существовании в России «нерукопожатных» деятелей культуры, которые не поддерживают СВО. Он также отмечал, что многие деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса.

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    19 октября 2024, 10:48 • Новости дня
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    Украинка устроила скандал в кафе Киева из-за русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из киевских кафе украинка устроила скандал из-за того, что посетители за соседним столиком общались на русском языке, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» сообщило, что украинке не понравилось, что за соседним столиком молодые люди общались на русском языке. Девушка заявила, что на Украине «все плохо» из-за людей, которые продолжают говорить по-русски, передает RT.

    Несмотря на напряженную атмосферу, молодые люди в ответ лишь посмеялись над украинкой.

    Ранее жительницы Киева устроили скандал из-за отказа таксиста говорить на украинском языке.

    Кроме того, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка, участницы требовали от спикера перейти на украинский.

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что местные жители не перестают говорить между собой на русском языке.

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    19 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу по Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – подчеркнул представитель Кремля.

    Также Песков приветствовал готовность канцлера ФРГ Олафа Шольца к диалогу с российским лидером.

    «Это важные слова, потому что еще совсем недавно Германия была среди остальных стран коллективного Запада, которые полностью исключали какие-либо контакты с Путиным», – подчеркнул он.

    При этом представитель Кремля отметил, что в данный момент ни Германия, ни США пока не инициировали контактов с Путиным касательно ситуации на Украине. Однако Песков заметил, что слова Шольца о готовности к диалогу в данный момент не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

    «Последуют ли за этим какие-то инициативы – время покажет», – указал он.

    В заключение представитель Кремля отметил, что любая война заканчивается миром, однако в ситуации с Украиной для России главное – защитить себя.

    «Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», – резюмировал Песков.

    Ранее Путин назвал условие, при котором Россия будет вести диалог с Украиной.

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    19 октября 2024, 17:02 • Новости дня
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    Российский солдат выжил после удара восьми дронов-камикадзе
    @ УФСБ по ДНР/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе, сообщают Telegram-каналы.

    Бой длился менее 20 минут, беспилотники-камикадзе поочередно атаковали Фунта, но тот смог выжить, получив лишь легкое ранение, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Черные гусары».

    Отмечается, что для него это был первый бой на передовой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

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    19 октября 2024, 16:16 • Новости дня
    Ка-52М предотвратили ротацию ВСУ в Курской области
    Ка-52М предотвратили ротацию ВСУ в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экипажи российских вертолетов Ка-52М нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области, сорвав запланированную ротацию украинских подразделений у границы, сообщило Минобороны России.

    В ходе операции летчики смешанной тактической группы выполнили пуски ракет по координатам, переданным авиационным наводчиком, и уничтожили бронетехнику и личный состав противника, указало ведомство, передает ТАСС.

    После удара экипажи совершили маневры на предельно малой высоте, отстреливая тепловые ловушки, что позволяет избегать попадания ракет ПЗРК.

    Авианаводчик сообщил, что цели были успешно уничтожены.

    Ранее группировка «Запад» с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области. До этого российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи на Северском направлении.

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    19 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Зоряное в ДНР
    Российские войска освободили Зоряное в ДНР

    В результате действий подразделений «Южной» группировки был освобожден пункт Зоряное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны около Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки ДНР. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Были отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих и две станции РЭБ «Анклав-Н».

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника. В итоге нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии рядом с Сухой Балкой, Красноармейском, Воздвиженкой, Дзержинском, Димитровым и Удачным ДНР. Отражены пять контратак штурмовиков ВСУ. Уничтожен склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Украинские войска потеряли до 460 военнослужащих, 122-мм реактивную систему залпового огня «Град», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» также улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны поблизости от Доброволья и Шахтерского ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, французскую 155-мм самоходную артустановку Caesar и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии у Лобкового Запорожской области, Ильинки Днепропетровской области, Приднепровского, Гавриловки и острова Корабелов Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что за прошедшую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов, в частности, российские войска освободили Максимильяновку в ДНР.

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    19 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    В Петербурге силы ПВО сбили беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    В Санкт-Петербурге силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, угроз для жителей города нет, сообщают экстренные службы.

    Отмечается, что в Петербурге был сбит беспилотник, пишет «Фонтанка».

    Представители экстренных служб подчеркнули, что данное происшествие не представляет угрозы для жителей города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона смогла сбить 16 украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях за ночь.

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    20 октября 2024, 03:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

    Мэр Москвы сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Раменском округе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в Раменском городском округе, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что беспилотник был сбит благодаря профессиональным действиям сил ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сказал мэр Москвы.

    По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотника разрушений сооружений и пострадавших среди гражданского населения нет.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить обстановку и провести необходимые мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

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    19 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Le Monde: США не имеют возражений по вопросу вступления Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены, сообщил дипломатический источник в Европе французскому изданию Le Monde.

    Вашингтон и Берлин ранее блокировали расширение альянса, тогда как Франция и Британия поддерживали такое расширение, заявил собеседник Le Monde, передает РИА «Новости».

    Теперь ре США более не имеют возражений по вступлению Украины в Североатлантический альянс.

    Другие собеседники указали, что изменение позиции США может оказать влияние на Германию.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

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    Оппозиция готовится победить Санду во втором туре

    В Молдавии в воскресенье пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции страны. Помимо действующего главы государства Майи Санду на высший пост претендует десяток кандидатов, из которых реальную конкуренцию могут навязать лишь двое. Поэтому главная интрига голосования – кто вместе с Санду выйдет во второй тур. Как показывают соцопросы, у одного из соперников есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    • Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

      Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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