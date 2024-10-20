Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.75 комментариев
Силы ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской области
Минобороны России ликвидировало два вражеских БПЛА над Брянской областью
В Брянской области силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Богомаз, отметивших отсутствие пострадавших и разрушений.
Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает ТАСС.
«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», – заявил Богомаз.
Губернатор подтвердил, что инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям на земле.
На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняя детали произошедшего. Власти региона продолжают следить за обстановкой и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет. В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.