Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.0 комментариев
Попавший под санкции США россиянин оказался среди фигурантов дела Cryptex
Попавший под санкции США россиянин Иванов оказался среди фигурантов дела Cryptex
Россиянин Сергей Иванов, на которого США наложили санкции, оказался фигурантом уголовного дела, связанного с анонимной платежной системой UAPS и криптобиржей Cryptex.
В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения следственных действий, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее в среду СК сообщил, что в столицу направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. В сентябре Минфин США ввел санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах.