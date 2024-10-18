Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Путин заявил об ускоренной переориентации транспортных потоков на надежных партнеров
Путин: Россия ускоренно перенаправляет транспортные потоки на надежных партнеров
Россия активно перенаправляет транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров, заявил президент Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС.
По его словам, с целью улучшения логистики в деловом совете БРИКС была учреждена отдельная подгруппа. Путин выразил благодарность представителям бизнеса за поддержку концепции постоянной логистической платформы, сообщает ТАСС.
Президент также отметил, что дальнейший рост БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния. В рамках объединения создаются платформы для коммуникации, технологических и образовательных стандартов, а также финансовые системы и платежные инструменты.
Эти меры направлены на достижение экономического суверенитета, который, по мнению Путина, усиливает потенциал стран и открывает новые возможности для их развития.
Напомним, Путин прибыл прибыл в Центр международной торговли, где проходит пленарное заседание Делового форума БРИКС.
На деловом форуме объединения Путин отметил, что ведущие представители бизнеса из всех стран-участниц активно работают совместно в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт и инфраструктура, сельское хозяйство и цифровая экономика.
Президент России также подчеркнул значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки» и стабильный рост экономик.