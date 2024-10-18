Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.7 комментариев
Фон дер Ляйен поддержала «план победы» Зеленского с оговоркой
Фон дер Ляйен поддержала «план победы» Зеленского в рамках своей «компетенции»
Еврокомиссия поддерживает «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что может выражать поддержку только в границах тех вопросов, которые входят в ее «компетенцию».
«Конечно, мы поддерживаем »план победы« Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Однако в письменном заявлении по итогам саммита стран ЕС «план победы» Зеленского не упоминается.
Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что среди лидеров стран ЕС отсутствует единодушие по поводу плана Зеленского. Туск указал, что в «плане» есть «лишь один главный тезис», он касается перспективы членства в НАТО, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил свой «план победы» в конфликте на Украине. План состоит из пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО «уже сейчас», отмена Западом ограничений на использование дальнобойного оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», санкции против России, а также использование полученного военного опыта ВСУ для защиты Европы.