Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.6 комментариев
Выставка «Северная крепость» открылась в Музее Победы
Приуроченная к 80-летию разгрома фашистских войск в Заполярье выставка «Северная крепость» открылась в Москве
В Музее Победы в Москве открылась выставка «Северная крепость», приуроченная к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, сообщается в пресс-релизе.
В создании масштабного выставочного проекта приняли участие десять музеев: Музей Победы, Российский государственный музей Арктики и Антарктики Санкт-Петербурга, Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи ЗАТО Александровск, Мурманский областной краеведческий музей и другие музеи Мурманской области – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД
«Это сражение стало одним из важнейших этапов противостояния с нацистской Германией. Сражаясь в условиях тяжелого арктического климата, проявляя невероятную стойкость и мужество, советские солдаты смогли прорвать оборону противника и разгромить группировку врага», – отметил на церемонии открытия гендиректор Музея Победы, замсекретаря Общественной палаты России Александр Школьник.
Участниками торжественной церемонии стали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представитель Мурманской облдумы в Совете Федерации Елена Дягилева, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, ветераны ВМФ и ученики московских школ.
Гости увидели театральную постановку «На Севере Победа», которую подготовили коллективы Мурманского областного драматического театра и ансамбля эстрадной песни «Тоника», а также смогли присоединиться к круглому столу, посвященному битве за советский Север.
Новая выставка рассказывает о ходе битвы за Заполярье – сражениях на земле и в небе, о морских операциях, а также о трудовых подвигах мирного населения. В экспозицию вошло более 130 подлинных экспонатов – это советское и немецкое вооружение и обмундирование, личные вещи, документы и фотографии героев. Реликвии, найденные в ходе раскопок на местах боев, демонстрируют значимость военных действий и беспримерное мужество солдат.
В витринах представлены подлинные мемориальные доски с судов-участников событий, фрагменты самолетов, модели кораблей. Гости также увидят воссозданную оленью упряжку для перевозки грузов, фрагмент немецкой канатной дороги, предметы, поставлявшиеся по программе ленд-лиза. Экспозицию в Музее Победы дополняют оцифрованные копии живописных и графических работ художников Михаила Успенского и Михаила Новикова, запечатлевших Заполярье в военный период.
Выставка «Северная крепость» создана в рамках цикла «Освобождение». Ознакомиться с выставкой можно до 31 января в Зале имени Долгих. Ее могут посетить лица старше шести лет.
Напомним, с конца сентября до 16 октября в Музее Победы проходила выставка «Люди, опаленные войной» об участниках специальной военной операции на Украине.