Анонсирована встреча Путина с руководителями СМИ стран БРИКС в Москве

Кремль сообщил о встрече Путина с руководителями СМИ стран БРИКС 18 октября в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие пройдет в преддверии саммита БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября, говорится на сайте Кремля.

В рамках встречи стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в медийной сфере, а также возможные совместные проекты и инициативы. Россию на данном мероприятии будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин примет участие в Деловом форуме БРИКС 18 октября в Москве, где также ожидаются видеообращения лидеров других стран. Он также уточнил, что саммит БРИКС будет состоять из заседаний стран-членов и формата «аутрич»/«БРИКС плюс», которые обсудят темы глобального развития и безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что перед саммитом БРИКС в Казани 22–24 октября будут попытки отговорить лидеров от участия, несмотря на интерес стран в модели отношений, предложенной Россией.