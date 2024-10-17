Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.8 комментариев
Анонсирована встреча Путина с руководителями СМИ стран БРИКС в Москве
Кремль сообщил о встрече Путина с руководителями СМИ стран БРИКС 18 октября в Москве
Президент России Владимир Путин 18 октября в Москве проведет встречу с руководителями ведущих средств массовой информации стран – участниц БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.
Мероприятие пройдет в преддверии саммита БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября, говорится на сайте Кремля.
В рамках встречи стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в медийной сфере, а также возможные совместные проекты и инициативы. Россию на данном мероприятии будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин примет участие в Деловом форуме БРИКС 18 октября в Москве, где также ожидаются видеообращения лидеров других стран. Он также уточнил, что саммит БРИКС будет состоять из заседаний стран-членов и формата «аутрич»/«БРИКС плюс», которые обсудят темы глобального развития и безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что перед саммитом БРИКС в Казани 22–24 октября будут попытки отговорить лидеров от участия, несмотря на интерес стран в модели отношений, предложенной Россией.