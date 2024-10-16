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Цивилева вручила награды «Отец солдата» и премию «Окопная свеча»
Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева наградила отцов бойцов СВО и добровольцев
Статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева приняла участие в церемонии вручения награды общественного признания «Отец солдата» и национальной премии «Окопная свеча».
Церемония прошла в историко-культурном центре Православного Свято-Тихоновского университета, сообщает «РИА Новости». Мероприятие организовало Всероссийское общественное движение «Отцы России» и было приурочено ко Дню отца в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы часто встречаемся с героями и их отцами. Вручение награды общественного признания – это символ нашей гордости за их подвиги и поддержку. Спасибо отцам-героям за воспитание достойных сыновей, которые стали опорой для нашей страны», – заявила Цивилева.
В ходе церемонии Цивилева вручила грамоты и подарки семье Подустовых из Хабаровского края, отметив их вклад в воспитание сына, героя СВО Игоря. Во время посещения одного из госпиталей герой СВО Игорь попросил отметить родителей благодарностью от имени Министра обороны России за достойное воспитание сына. Андрей Белоусов выполнил эту просьбу, передав теплые слова родителям бойца. Игорь – потомственный военный, его отец – майор Вооруженных сил в отставке.
Кроме того, в мероприятии приняли участие вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова и председатель правления всероссийского движения «Отцы России» Андрей Коченов. Премия «Окопная свеча» посвящена труженикам тыла, которые помогают собирать гуманитарные грузы и производить окопные свечи, шьют одежду и создают фильмы о героях СВО.
Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 миллиона 610 тысяч запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 миллиона 460 тысяч уже решено.