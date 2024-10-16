ВСУ выпустили 98 боеприпасов по ДНР за сутки, 5 человек пострадали

Tекст: Денис Тельманов

Военное следственное управление СК России по региону сообщило о 27 фактах обстрелов со стороны ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как передает ТАСС, в результате атак пострадали пять человек.



ВСУ выпустили за сутки 98 различных боеприпасов по республике. В сообщении управления отмечено, что наблюдается интенсивность обстрелов в последние дни.

Эскалация конфликта на фоне недавних обстрелов усиливает напряженность в регионе и вызывает серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей. Повышенные меры безопасности вводятся в ряде населенных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщается о повреждениях семи домов и рейсового автобуса.

В городе Горловка в ДНР украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на автобус, в результате чего пострадали трое мирных жителей.

Также ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного устройства с украинского беспилотника в Горловке пострадал мирный житель.

