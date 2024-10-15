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Прокуратура показала лодку дрейфовавшего два месяца в Охотском море жителя Бурятии
Прокуратура показала лодку, на которой два месяца дрейфовал выживший в Охотском море мужчина
Дальневосточная транспортная прокуратура продемонстрировала лодку, на которой житель Бурятии Михаил Пичугин два месяца дрейфовал в Охотском море.
Лодка была найдена рыбаками у берегов Камчатки и доставлена в Магадан, передает РИА «Новости».
По данным Агентства ГО и ЧС Бурятии, Пичугин вместе с братом Сергеем и сыном Ильей выдвинулись в море девятого августа на катамаране «Байкат 470». Установить контакт с ними не удалось, несмотря на поисковые мероприятия с использованием вертолетов. Из троих выжить удалось только Михаилу.
Лодка, длиной около 2,5 метра, с тентом на носу, предназначенным для защиты от волн, была найдена на борту судна «Ангел». Тела погибших находились вместе с Михаилом на катамаране. Спасенный был доставлен в больницу Магадана, где его состояние оценили как «более–менее стабильное».
Следственные органы проводят процессуальные действия в связи с прибытием рыболовного траулера в Магаданский порт. На месте работает магаданский транспортный прокурор Виталий Друппов для координации действий правоохранительных органов.
В Охотском море спасатели нашли лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, и в живых из них остался только один человек, Михаил Пичугин, который два месяца дрейфовал на катамаране. Прокуратура опубликовала видео спасения туриста Михаила Пичугина. Михаил Пичугин находится в стабильном состоянии и его доставили в Магаданскую больницу.