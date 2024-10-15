Песков опроверг «изоляцию» России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Москва постоянно вовлечена в международный диалог и не находится в изоляции, передает ТАСС. Заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что на саммит БРИКС в Казани приедут более 20 глав государств, хотя Запад постоянно говорит о якобы изоляции России.

Песков подчеркнул: «Россия не находится в изоляции. Продолжает осуществляться международный диалог. И Россия является неотъемлемой частью этого международного диалога».

Отметим, глава МИД Сергей Лавров обвинил США и их союзников в попытках изолировать Россию и Китай в Азиатско–Тихоокеанском регионе, стремясь перетянуть на свою сторону страны Юго-Восточной Азии, а сенатор Константин Долгов заявил, что США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, поскольку на Западе понимают, что российские спортсмены способны одолеть иностранных атлетов в честной борьбе.