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    5 августа 2024, 14:50 • Новости дня

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

    Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте
    @ Chicago Tribune/TNS/ABACA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе понимают, что российские спортсмены способны в честной борьбе одолеть иностранных атлетов. Поэтому США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее СВР сообщила о готовящейся в США кампании по дискредитации российских спортсменов.

    «Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

    «К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

    «Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически, они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

    «Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

    При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

    Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

    В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.

    5 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) гребцом сборной Саудовской Аравии Хусейном Алирезом, передает ТАСС. На нем Чеккон запечатлен спящим на земле возле лавочки в парке.

    Ранее Чеккон уже высказывал недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, сравнивая их с более высоким уровнем организации во время Игр в Токио. В частности, итальянский пловец отмечал отсутствие кондиционеров в номерах.

    Напомним, пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации.

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    4 августа 2024, 18:19 • Новости дня
    В США пообещали новые санкции против России за якобы неправомерное удержание американцев

    Tекст: Ольга Иванова

    США введут новые санкции против России за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

    Он отметил, что США вновь введут санкции, используя Акт Левинсона, который позволяет американским властям вводить санкции и иные ограничения по обвинению в незаконных удержаниях граждан США, передает РИА «Новости».

    Кирби отметил, что несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, американская администрация намерена добиваться возвращения своих граждан, которые находятся в России.

    В четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Все, кто вернулся в Россию, будут представлены к государственным наградам.

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    4 августа 2024, 21:50 • Новости дня
    Бельгийская триатлонистка заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене

    Tекст: Ольга Иванова

    После соревнований на Олимпиаде в Париже у бельгийской триатлонистки Клэр Мишель выявили кишечную инфекцию, сообщает газета Nieuwsblad.

    Как сообщил источник газеты, спортсменка болеет четыре дня и находится в больнице. На соревнованиях она заняла 38-е место, передает ТАСС.

    Плавательная часть триатлона проходила в реке Сена.

    Ранее в воскресенье организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на ОИ в Париже из-за плохого качества воды в Сене.

    Кроме того, триатлонистка Рахел Кламер заявила, что триатлонисты из Нидерландов, принявшие участие в ОИ в Париже, не получили удовольствия от заплыва в Сене: вода была грязной, а условия – несправедливыми.

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    4 августа 2024, 20:34 • Новости дня
    Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

    В финале они уступили место итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева) со счетом 6:2, 1:6, 7:10, передает РИА «Новости».

    Андреева и Шнайдер cтали первыми медалистами из России на Играх в Париже.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

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    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

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    5 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российские военнослужащие группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.

    Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.

    В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.

    Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.

    Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.

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    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

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    4 августа 2024, 15:39 • Новости дня
    На Олимпиаду аккредитовали тренера-педофила

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МОК не понимает, как ранее обвиненный в преступлениях в отношении ребенка австралийский тренер Бретт Саттон получил аккредитацию на Олимпийские игры в Париже, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

    На ОИ Саттон тренировал швейцарскую триатлонистку Жюли Деррон, завоевавшую серебряную медаль Игр. Аккредитацию он получил через НОК Китая.

    По словам Адамса, Саттон покинул Игры, и вопрос о его аккредитации должен быть задан НОК Китая, так как МОК не занимается предоставлением аккредитаций, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Олимпиаде могут происходить разные инциденты время от времени.

    По данным из открытых источников, в 1999 году Саттон признал себя виновным в австралийском суде в пяти преступлениях сексуального характера, совершенных в конце 1980-х годов против девочки-пловчихи, которую он тренировал. После судебного процесса, в ходе которого ему был вынесен условный приговор, ему пожизненно запретили тренировать в Австралии, и брак Саттона закончился разводом. Позже Саттон снова женился и сейчас живет в Швейцарии.

    Ранее сообщалось, что выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже.

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    4 августа 2024, 15:54 • Новости дня
    Организаторы церемонии открытия Олимпиады пожаловались на угрозы убийством

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Париже обратились в прокуратуру в связи с поступившими в их адрес угрозами убийством, сообщило агентство AFP.

    Как сообщило агентство, прокуратура заявления приняла и поручила полиции расследовать инцидент, передает ТАСС.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже, назвав ее ужасной и позорной.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) причиной, по которой он отказался присутствовать на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

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    5 августа 2024, 09:45 • Новости дня
    Провалившую допинг-тест из-за собаки польскую гребчиху допустили до ОИ

    ITA: Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный из-за собаки допинг-тест

    Провалившую допинг-тест из-за собаки польскую гребчиху допустили до ОИ
    @ Rafal Oleksiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полька Дорота Боровская, выступающая в гребле на каноэ, сможет принять участие в ОИ в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы, сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

    В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой был обнаружен клостебол (синтетический анаболический андрогенный стероид (ААС), производное тестостерона), передает ТАСС.

    Как говорится в сообщении, CAS признал, что Боровская нарушила антидопинговые правила, но сделала это не по своей воле, и теперь она может свободно участвовать в соревнованиях.

    В ходе разбирательства польская спортсменка представила доказательства того, что у нее был «непреднамеренный контакт» с клостеболом, содержащимся в лекарстве для лечения травм ее собаки, что привело к положительному результату допинг-теста. Суд счел, что низкое содержание препарата, усвоенного гребчихой, не дало ей никакой выгоды.

    Ранее на женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.

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    5 августа 2024, 00:22 • Новости дня
    Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями ОИ

    Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с серебряными медалями ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистам из России запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр, сообщил Sport24.

    После финального матча, в котором Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини и Сара Эррани, была организована пресс-конференция. Организаторы мероприятия спешно увели теннисисток и запретили снимать их, отметив, что фотографировать запрещено, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport24.

    Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

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    4 августа 2024, 20:28 • Новости дня
    Американский пловец установил мировой рекорд на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде

    Американский пловец Финк установил мировой рекорд на дистанции 1 500 метров на Олимпиаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский пловец Роберт Финк завоевал золотую медаль Олимпиады на дистанции 1 500 метров вольным стилем.

    Финк установил мировой рекорд, проплыв за 14 минут 30,67 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайцу Сунь Яну (14 минут 31,02 секунды), передает ТАСС.

    Финку 24 года, он выиграл третью золотую медаль Олимпиад.

    Ранее лучница из Южной Кореи Лим Си Хен установила мировой рекорд в квалификации на Олимпийских играх в Париже.

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    5 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на ОИ из-за желудочной инфекции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не примут участия в предстоящей смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за желудочной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

    Как сообщили в пресс-службе, изначально в гонке должен был принять участие Бриффод, занявший в индивидуальной гонке на ОИ 49-е место, но из-за заболевания его пришлось заменить на Вестерманна, у которого также обнаружили желудочную инфекцию, после чего было решено, что в соревнованиях будет участвовать Сильвен Фридланс, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник сообщалось, что организаторы ОИ в Париже получили разрешение на проведение смешанной эстафеты по триатлону.

    Напомним, бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.

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    5 августа 2024, 07:09 • Новости дня
    Организаторам разрешили проводить смешанную эстафету по триатлону в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы ОИ в Париже получили разрешение на проведение смешанной эстафеты по триатлону, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

    Старт гонки запланирован на 8.00 мск.

    Как говорится в сообщении, вечером 4 августа протестировали качество воды и Международный союз триатлона решил разрешить проведение соревнований по смешанной эстафете, передает ТАСС.

    Ранее бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене.

    Напомним, в воскресенье организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на ОИ в Париже из-за плохого качества воды в Сене.

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    5 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене
    Российский журналист рассказал о последствиях купания в Сене
    @ MATSUO.K/AFLO SPORT/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корреспондент газеты «Спорт-экспресс» Дмитрий Кузнецов, искупавшийся в Сене по приезде во Францию, рассказал, что чувствует себя хорошо, но сообщил также, что принял меры предосторожности.

    По его словам, был момент, что лицо чесалось после заплыва, но это, вероятно, из-за жары и отсутствия кондиционеров в парижском метро, передает ТАСС.

    Как сказал Кузнецов, он облил голову хлоргексидином после заплыва и держал закрытым рот, когда прыгал в реку.

    Ранее швейцарские триатлонисты снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за желудочной инфекции.

    Напомним, 4 августа бельгийская триатлонистка Клэр Мишель заразилась кишечной инфекцией после соревнований в Сене на Олимпиаде в Париже.

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