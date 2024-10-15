Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России

Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать санкции ЕС в случае отмены исключений по поставкам российской нефти

Tекст: Антон Антонов

Сийярто отметил, что санкции пересматриваются каждые шесть месяцев, и пока они действуют, исключения на поставки нефти в Венгрию и Словакию должны оставаться в силе. «В противном случае мы наложим вето на санкции», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что лидеры стран ЕС понимают ситуацию, поэтому «исключения» остаются в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, ему пришлось сделать исключение для трубопроводных поставок – Брюссель хотел запретить любые поставки, но Венгрия наложила вето и пропустила санкции только после согласия ЕС на исключение.

22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из–за приостановки транзита нефти от российской компании «Лукойл» через территорию Украины. Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по этому вопросу указывает на то, что именно она дала Киеву соответствующее указание. В октябре сообщалось, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, и ее прием теперь осуществляется на границе Белоруссии и Украины.