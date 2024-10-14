Для микрофинансовых организаций собрались ввести норму «один заем в руки»

ЦБ собрался ввести для микрофинансовых организаций норму «один заем в руки до погашения»

Tекст: Антон Антонов

«После проведенных консультаций Банк России планирует в приоритетном порядке реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан», – приводит ТАСС текст сообщения.

Планируется внедрить норму «один заем в руки до погашения» и установить «период охлаждения», запрещающий выдачу нового займа ранее трех дней после погашения предыдущего. Также хотят уменьшить размер предельной переплаты по потребительским займам со 130% до 100% от суммы долга.

Регулятор пояснил, что необходимость в таких мерах возникла из–за увеличения кредитных задолженностей у населения России. У некоторых граждан развивается «зависимость» от займов, поскольку они берут несколько займов в разных МФО, существенно увеличивая свою задолженность. В Центробанке считают, что введение этих мер поможет защитить таких заемщиков, пишет «Коммерсант».

ЦБ также сообщил, что в ближайшие три года планируется пересмотреть законы и нормативные акты, регулирующие деятельность МФО. При разработке новых правил будут учтены предложения и комментарии, полученные в ходе общественных консультаций.

«Общественные обсуждения <...> прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Также отмечено, что средства, полученные в виде микрозаймов, тратятся преимущественно на продукты питания, универсальные магазины и одежду. Однако около 20% заемщиков используют их для погашения других займов и ставок на спорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Банк России предложил изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента и ужесточив регулирование потребительских микрозаймов, а позднее Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства.