Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
В России учредили новую Национальную кинопремию
В России учредили новую Национальную премию в кино
На общем собрании в Москве Гильдия продюсеров России учредила новую премию за достижения в кинематографии, первая церемония вручения которой запланирована в 2025 году.
Президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров заявил, что церемония вручения первых наград пройдет весной 2025 года, подчеркнув важность поощрения достижений в киноиндустрии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На мероприятии присутствовали представители министерств и ведомств Российской Федерации, прессы и крупного бизнеса. Участниками стали известные продюсеры, такие как Алексей Учитель и Вадим Галыгин. Обсуждалась роль общественных организаций в изменяющейся реальности кинопроизводства.
Дмитрий Давиденко, директор департамента кинематографии Министерства культуры России, отметил значимость тесного взаимодействия министерства с продюсерским сообществом. Он подчеркнул необходимость совместной работы для предупреждения и предотвращения негативных последствий в кинопроектах.
Заместитель начальника управления развития киноиндустрии и анимации департамента культуры города Москвы Самвел Казарян рассказал о развитии московского кинокластера и его поддержке продюсеров, упомянув о современных инфраструктурных возможностях, таких как Кинопарк Москино с уникальными декорациями и высокотехнологичными павильонами.
Давлетьяров предложил уделить внимание социально значимым темам в кино, таким как детские, исторические и военно-патриотические фильмы, определив их в качестве приоритетных направлений для государственной поддержки.