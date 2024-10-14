Трофейная американская эвакуационная машина М88А2 Hercules пополнила арсенал ВС РФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules готова встать на вооружение российской армии, сообщает ТАСС. Командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин сообщил, что этот образец натовского производства находится в Москве на Поклонной горе и был восстановлен средствами батальона. Машина прошла все испытания и успешно выполнила задачи по эвакуации российских образцов.

М88А2 Hercules является второй модификацией, которую российские военные вернули в строй. Первая модификация была эвакуирована в марте этого года. В обоих случаях машины были оставлены экипажем в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении.

Работы по эвакуации машины проводились с использованием российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Лейтенант Русин отметил, что операция по восстановлению и эвакуации машины была проведена в кратчайшие сроки, и все необходимые работы были тщательно продуманы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области, а также захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром. В Москве на Поклонной горе выставили трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО.