Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Собянин сообщил о строительстве 7 млн кв. м. жилья в Москве за три года
Собянин: Москва построит 7 млн кв м жилья по реновации, выделено 1,2 трлн рублей
Мэр Сергей Собянин рассказал о планах построить и спроектировать 7 млн квадратных метров жилья в Москве по программе реновации в ближайшие три года, затратив на это 1,2 трлн рублей.
В Москве планируется масштабное строительство в рамках программы реновации, передает РИА «Новости». За ближайшие три года будет построено и спроектировано семь миллионов квадратных метров нового жилья. Для реализации этих планов в проекте городского бюджета на 2025 год и последующие два года заложено 1,2 трлн рублей.
Собянин в своем Telegram-канале подчеркнул, что в рамках проекта предусмотрено не только возведение жилья, но и объектов социальной инфраструктуры и благоустройство. Это шаги направлены на создание комфортной городской среды. Программа «Мой район» будет продлена, с акцентом на озеленение, обновление освещения, улучшение дорожного полотна, остановок и подъездов к жилым домам.
Кроме того, Собянин заявил о продолжении программы комплексного развития территорий. Планируется создание новой инфраструктуры для развития столицы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков будут строиться современные кварталы и производства, создавая новые рабочие места с привлечением инвесторов.