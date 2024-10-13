Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?10 комментариев
Дело о халатности возбудили после обрушения в интернате на Кубани
Следствие возбудило дело по статье о халатности из-за обрушения в интернате на Кубани
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате, где следователи и криминалисты работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.
Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Как передает ТАСС, инцидент привел к началу расследования по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обрушение межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере на Кубани привело к гибели одного человека.