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    Зачем рубль катается на американских гонках
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    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    59 комментариев
    13 октября 2024, 09:41 • Новости дня

    Дело о халатности возбудили после обрушения в интернате на Кубани

    Следствие возбудило дело по статье о халатности из-за обрушения в интернате на Кубани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате, где следователи и криминалисты работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.

    Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Как передает ТАСС, инцидент привел к началу расследования по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обрушение межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере на Кубани привело к гибели одного человека.

    12 октября 2024, 14:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление премьера Японии о роли США в бомбардировках Хиросимы

    Востоковед Нелидов: Слова Исибы о причастности США к ядерным бомбардировкам Японии – это жест в сторону националистов

    Эксперт объяснил заявление премьера Японии о роли США в бомбардировках Хиросимы
    @ U.S. National Archives

    Заявление премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, – это популистская риторика, направленная на повышение авторитета Токио на международной арене, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Нелидов. Исиба сделал это заявление в ходе предвыборных дебатов.

    «Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заигрывает с националистическими силами. Этот националистический фланг считает, что на Японию возлагается излишняя ответственность за Вторую мировую войну, а Токио должен повышать свой авторитет на международной арене», – отметил Владимир Нелидов, доцент кафедры востоковедения МГИМО.

    «Но принципиальный момент в том, что даже националистические силы, если мы не говорим о совсем маргиналах, все равно считают союз с США оптимальным для Японии, – продолжил собеседник. – Своим заявлением Исиба не подвергает сомнению проамериканский курс страны. Поэтому слова о том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году были осуществлены США, – это популистская риторика, в ней нет никакого свидетельства антиамериканских тенденций».

    Подобное заявление не выходит за рамки «стандартных для японской политики колебаний политического курса». «В политическом истеблишменте Японии есть большой разброс мнений по поводу оценок Второй мировой войны. Но по вопросам, имеющим реальное значение с точки внешнеполитической стратегии Японии, де-факто существует консенсус», – напомнил востоковед.

    То, что многие японские лидеры предпочитали не упоминать причастность США к ядерным бомбардировкам, связано с отношением японцев к событиям Второй мировой войны, «даже в школьных учебниках многие факты описываются в пассивном залоге».

    «Это довольно удобная позиция для самих японцев. Такой взгляд снимает с них ответственность за развязывание войны на Тихом океане. И, соответственно, они снимают ответственность и с американцев, что целесообразно с точки зрения союзнических отношений», – пояснил эксперт.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил о роли США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году в ходе предвыборных дебатов. В конце месяца в стране должны пройти парламентские выборы.

    Напомним, в августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. В годовщину этих событий в Японии ежегодно проводятся «Церемонии мира», на которых обычно не упоминается, что бомбардировки были осуществлены США.

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    12 октября 2024, 19:09 • Новости дня
    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе

    Царев: Женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II в Одессе, убита в СИЗО

    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II, была убита в СИЗО после задержания, сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев заявил, что официальная версия правоохранительных органов указывает на смерть женщины от сердечной недостаточности, однако он утверждает, что женщину убили после ареста и перевода в СИЗО, передает «Газета.Ru».

    По словам Царева, в отделении полиции женщина сообщила правоохранителям, что не простит украинским властям трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

    Ранее в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    Кроме того, прохожие в Одессе вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    13 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы

    Мария Захарова назвала «испанским стыдом» ролик МИД Испании в честь Дня испанской нации с кадрами из Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила недовольство по поводу видеоролика, представленного в соцсетях Министерством иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, сообщает ТАСС.

    Захарова отметила, что в ролике, использовались кадры Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

    «Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации разместило в соцсетях видео с кадрами у парка Горького в Москве. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.

    День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете.

    Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.

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    12 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре ВПК Украины
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные Силы России в последние сутки нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского военно-промышленного комплекса, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны России сбили 11 снарядов HIMARS, и 125 дронов самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета и 33 тыс. 544 беспилотных аппарата. Также поражены 582 ЗРК, 18 611 танков и бронированных машин, 1470 РСЗО, 16 тыс. 48 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Напомним, с 5 по 11 октября ВС России нанесли 38 высокоточных ударов по украинским военным объектам.

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    12 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    MWM: «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для ВСУ груз, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine.

    Удар был осуществлен на прошлой неделе, и, как утверждает издание, в результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», передает Ura.Ru.

    Журналисты издания отметили, что вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера и семь военнослужащих. Подробности о характере уничтоженного груза и другие детали инцидента Military Watch Magazine не предоставляет.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Эксперты объяснили значимость российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

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    12 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, комментируя рейд военкомов на его концерте в Киеве, выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

    Вакарчук не стал давать прямых комментариев по поводу рейда военкомов, который произошел на его концерте в Киеве. Он лишь выразил благодарность своим поклонникам «за верность группе».

    «Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», – приводит слова Вакарчука РБК.

    Информацию о задержаниях, которые могли произойти после концерта, Вакарчук не предоставил.

    Ранее военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве.

    После этого украинцы начали массово сдавать билеты на концерты группы.

    Позже сотрудники украинских территориальных центров комплектования провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.

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    12 октября 2024, 16:23 • Новости дня
    Меликов поддержал Керимова после слов Кадырова

    Глава Дагестана Меликов пообещал поддержку Керимову после слов Кадырова

    Меликов поддержал Керимова после слов Кадырова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору Сулейману Керимову после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив вклад миллиардера в развитие Дагестана.

    Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, передает «Лента.ру».

    Меликов отметил, что Керимов делает многое для республики, включая помощь семьям участников СВО, поддержку паломников и восстановление храмов в Дербенте, подвергшихся нападению террористов.

    Во время благодарственной речи по случаю реконструкции парка в Махачкале, Меликов подчеркнул, что Керимов также строит медицинские центры и инвестирует в развитие региона.

    «Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», – заявил Меликов.

    Эти слова прозвучали на фоне угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Керимова, однако Меликов не стал упоминать о конфликте.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Керимову и двум депутатам Государственной Думы – Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову.

    «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», – заявил глава Чечни в ходе недавнего совещания с силовиками, где был затронут конфликт вокруг Wildberries.

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    12 октября 2024, 15:41 • Новости дня
    В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника
    В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В подмосковном Красногорске прохожие спасли женщину от нападения гражданина Таджикистана, позже его задержали правоохранители, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.

    Инцидент произошел вечером 10 сентября в безлюдном и неосвещенном месте Красногорска, мужчина попытался совершить насильственные действия и снять с женщины одежду, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Оказавшиеся рядом прохожие вмешались и не дали преступнику завершить задуманное. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан благодаря следственно-розыскным мероприятиям. Ему вскоре предъявят обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Правоохранительные органы также проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям в регионе.

    В 2023 году в Московской области мигрант залез в частный дом через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку.

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    12 октября 2024, 16:22 • Новости дня
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    WP: Россия использовала захваченные Starlink для усиления армии
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink, утверждает Washington Post.

    Российская армия повысила свой военный потенциал благодаря использованию захваченных на Украине, передает The Washington Post, передает «Газета.Ru».

    Украинская армия, столкнувшаяся с недостатком в вооружении и численности, потеряла свое основное преимущество – доступ к интернету через Starlink. Теперь этим преимуществом обладают и российские войска.

    При этом США не могут повлиять на то, что терминалы Starlink оказались у российских военных. Офицер 72-й механизированной бригады ВСУ, защищавшей район Угледара, заявил, что российская армия смогла одолеть украинские силы во многом благодаря использованию Starlink.

    Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка вызвала интерес у дружественных стран как альтернатива Starlink.

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    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    12 октября 2024, 13:15 • Новости дня
    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    Military Watch Magazine: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине

    MWM: Россия уничтожает «Искандерами» ценное оружие Запада на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine.

    По данным журнала, российские военные наносят прицельные удары по таким системам, как зенитно-ракетные комплексы Patriot, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что такие оборонительные системы стали играть все более важную роль в конфликте на Украине, усиливая боевые возможности ВСУ.

    Отмечается, что для этих целей Россия эффективно использует как мобильные, так и авиационные варианты ракет 9К720 «Искандер». В результате систематических атак ВСУ теряют важные ресурсы, что влияет на ход боевых действий.

    Как сообщало Минобороны, комплекс «Искандер-М» уничтожил установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области, а двумя днями ранее российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО.

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    12 октября 2024, 18:51 • Новости дня
    Польша раскрыла назначение американской базы ПРО в Редзикове

    Сикорский сообщил о подготовке базы ПРО в Редзикове для защиты от ракет России и Ирана

    Польша раскрыла назначение американской базы ПРО в Редзикове
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская база ПРО в польском Редзикове подготовлена к уничтожению российских и иранских ракет, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзикове будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенной около города Слупска, запланировано на ближайшие недели, передает канал «360».

    Сикорский подчеркнул, что он добился во время переговоров, чтобы Польша имела возможность сбивать российские ракеты. Он также отметил, что Вашингтон «изменил концепцию» при создании этой базы в 165 км от России.

    Аналитик Яцек Раубо заявлял, что американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только для защиты от ракетного удара, но и для разведки.

    Между тем, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

    Анджейчак также указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров для использования в случае войны с Россией.

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    12 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    В «Ленкоме» рассказали о состоянии Збруева

    «Ленком»: Александр Збруев продолжает лечение в больнице

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает лечение в стационаре и не появится на сцене «Ленкома» в ближайшее время, сообщили в театре «Ленком Марка Захарова».

    В театре заявили, что никаких обращений от Telegram-канала Shot, который ранее сообщил о готовности артиста выйти на сцену 22 октября в спектакле «Вишневый сад», не поступало.

    «Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает находиться в стационаре на плановом лечении», приводит РИА «Новости» комментарий театра «Ленком Марка Захарова».

    Кроме того, подчеркнули в театре, на официальном сайте «Ленкома» еще 3 октября был опубликован актерский состав спектакля «Вишневый сад», который пройдет 22 октября. Имени Александра Збруева в этом списке нет.

    Ранее артист проходил плановое обследование после перенесенной тяжелой операции, о чем также сообщили в театре.

    Александр Збруев ранее ложился в больницу на плановое лечение в 2021 году.

    Также СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Василий Ливанов был доставлен в реанимацию отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в Москве в тяжелом состоянии.

    Коментарии (0)
    12 октября 2024, 18:06 • Новости дня
    Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США
    Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за ее руководителем Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков считает, что подобные высказывания являются отражением американской модели международных отношений.

    «Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Песков добавил, что такая модель международных отношений, по его мнению, все меньше нравится мировому большинству.

    Камала Харрис ранее выступила с оскорбительными заявлениями в адрес Путина. Она дала аналогичные оценки своему конкуренту-республиканцу и руководителям Китая и КНДР. Оскорбительные слова прозвучали в контексте обсуждения неподтвержденных утверждений журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение заявлениями вице-президента США Камалы Харрис, которые он назвал неуважительными к премьер-министру Виктору Орбану.

     До этого сообщалось, что Харрис назвала Орбана, а также лидеров Китая и Северной Кореи «диктаторами, автократами и убийцами».

    Президент США Джо Байден ранее заявлял, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки.

    Коментарии (13)
    12 октября 2024, 11:28 • Новости дня
    Сийярто назвал скандальными слова Харрис об Орбане

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал скандальными слова Харрис об Орбане

    Сийярто назвал скандальными слова Харрис об Орбане
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение недавними заявлениями вице-президента США Камалы Харрис, которые он назвал неуважительными по отношению к премьер-министру Виктору Орбану и венгерскому народу.

    Сийярто резко осудил недавние заявления Харрис, касающиеся венгерского премьер-министра, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что высказывания Харрис являются скандальными и неприемлемыми, они являются показателем неуважения к венгерскому народу в целом.

    Сийярто добавил, что Орбан занимает пост премьер-министра на протяжении 14 лет именно благодаря волеизъявлению народа.

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия всегда проявляла уважение к американскому народу, и ожидает аналогичного отношения в ответ.

    Напомним, 10 октября Харрис назвала Орбана, а также лидеров Китая и Северной Кореи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом «убийцы».

    Американский сенатор Джош Хоули ранее заявил, что США утратили контроль над союзниками, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность независимой внешней политики Венгрии без оглядки на давление со стороны США.

    Коментарии (7)
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    Госдуме предложили ввести «партийное крепостное право»

    «Справедливая Россия» предложила лишать депутатов мандата в случае их выхода или исключения из партии. Действие законопроекта предлагается распространить на депутатов Госдумы, региональных и муниципальных заксобраний. Эта инициатива не нашла поддержки среди других парламентских партий, а также вызвала в экспертной среде неоднозначные оценки. По мнению политологов, справороссы придумали новое «партийное крепостное право». Подробности

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    «Я изначально хотел в самое пекло»

    «В пяти метрах от меня разорвался снаряд. Вижу словно в замедленной съемке, как мимо меня летят осколки и секут деревья. И на мне – ни одной царапины!». Ветеран СВО Михаил Ерешкин рассказал газете ВЗГЛЯД о роли чуда и везения в ходе боевых действий и о том, как ему удалось преодолеть психологический кризис после тяжелого ранения и возвращения домой. Подробности

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    Новый премьер-министр Японии встряхнул политическую стабильность

    Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В ходе предвыборных дебатов премьер прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан. Почему Исиба ставит под сомнение свойственные политическому истеблишменту табу и что будет с проамериканским курсом страны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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