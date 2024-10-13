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Обрушение перекрытия в диспансере на Кубани привело к гибели человека
Перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, эвакуированы 206 человек
В психоневрологическом диспансере в Кореновском районе Кубани произошло обрушение межэтажного перекрытия на площади около 100 кв. м, что привело к гибели одного человека и эвакуации 206 человек.
В городе Кореновск на Кубани произошло обрушение перекрытия в здании психоневрологического диспансера, информирует ТАСС. Инцидент произошел в двухэтажном здании на улице Бувальцева. В результате происшествия погибла женщина, работавшая в медперсонале, личность которой пока не установлена.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 206 человек. Причины обрушения пока неизвестны и находятся в стадии расследования.
Сообщение об обрушении поступило от оперативного дежурного ЕДДС МО Кореновский район. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится разбор завалов и ликвидация последствий.
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