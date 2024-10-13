Обрушение перекрытия в диспансере на Кубани привело к гибели человека

Перекрытие обрушилось в психоневрологическом диспансере на Кубани, эвакуированы 206 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Кореновск на Кубани произошло обрушение перекрытия в здании психоневрологического диспансера, информирует ТАСС. Инцидент произошел в двухэтажном здании на улице Бувальцева. В результате происшествия погибла женщина, работавшая в медперсонале, личность которой пока не установлена.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 206 человек. Причины обрушения пока неизвестны и находятся в стадии расследования.

Сообщение об обрушении поступило от оперативного дежурного ЕДДС МО Кореновский район. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится разбор завалов и ликвидация последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на улице Косинская во время демонтажа здания произошла трагедия, в результате которой погиб рабочий 1992 года рождения. В Нерюнгринском районе Якутии произошло обрушение породы на шахте «Восточная Денисовская», что также привело к гибели одного человека. В Перми обрушились подвал и первый этаж жилого дома, добавляя к числу происшествий с обрушениями в России.