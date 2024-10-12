При обрушении здания в Москве погиб рабочий

На Косинской улице в Москве произошло обрушение здания, погиб рабочий

При проведении демонтажных работ здания на улице Косинская в Москве произошло частичное обрушение конструкции, в результате которого погиб рабочий 1992 года рождения, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы. В настоящий момент продолжаются работы по разбору обрушившейся конструкции.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы контролирует процесс установления всех обстоятельств произошедшего. Также под особым вниманием находится ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Координирует работу правоохранительных органов и специальных служб на месте заместитель Перовского межрайонного прокурора Юлия Быковская. Ведется детальное расследование причин и условий, которые могли привести к трагедии.

Ранее двое рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один из них погиб, сообщили в пресс-службе МЧС. До этого сообщалось, что рабочий башенного крана в столице потерял сознание из-за сильной жары на высоте порядка 90 метров, он скончался.