США нанесли авиаудары по лагерям ИГИЛ в Сирии

Tекст: Алексей Дегтярев

В пятницу утром силы США нанесли авиаудары по ряду лагерей террористической организации в Сирии, передает РИА «Новости».

В CENTCOM пояснили, что целью данных авиаударов является нарушение способности группировки планировать и организовывать атаки против союзников США и гражданских лиц в регионе и за его пределами.

В настоящее время проводится оценка боевого ущерба, нанесенного в результате этих действий.

Ранее источник сообщал, что американская военная база на газовом месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке.