Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
США нанесли авиаудары по лагерям ИГИЛ в Сирии
Американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) объявило о нанесении авиаударов по лагерям Исламского государства* (признано террористическим и запрещено в России) в Сирии.
В пятницу утром силы США нанесли авиаудары по ряду лагерей террористической организации в Сирии, передает РИА «Новости».
В CENTCOM пояснили, что целью данных авиаударов является нарушение способности группировки планировать и организовывать атаки против союзников США и гражданских лиц в регионе и за его пределами.
В настоящее время проводится оценка боевого ущерба, нанесенного в результате этих действий.
Ранее источник сообщал, что американская военная база на газовом месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ