Иран обвинил Запад в препятствовании деэскалации на Ближнем Востоке

Президент Ирана обвинил Европу и США в осложнении ближневосточных отношений

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Пезешкиана, Запад препятствует деэскалации и способствует сохранению напряженности в регионе, сообщает ТАСС.

Иранский лидер также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала критической из-за того, что Израиль игнорирует международные правовые и гуманитарные нормы. Президент Ирана призвал Израиль прекратить боевые действия и бомбардировки, заявив, что «Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договоренности».

«Я хотел бы сказать Израилю – остановитесь, перестаньте убивать невинных людей, остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет», – сказал Пезешкиан.

Ранее Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран.

Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.

В то же время вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.