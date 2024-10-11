В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
Иран обвинил Запад в препятствовании деэскалации на Ближнем Востоке
Президент Ирана обвинил Европу и США в осложнении ближневосточных отношений
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ашхабаде заявил, что страны Европы и США способствуют напряженности на Ближнем Востоке.
По словам Пезешкиана, Запад препятствует деэскалации и способствует сохранению напряженности в регионе, сообщает ТАСС.
Иранский лидер также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала критической из-за того, что Израиль игнорирует международные правовые и гуманитарные нормы. Президент Ирана призвал Израиль прекратить боевые действия и бомбардировки, заявив, что «Израиль нарушил все возможные и невозможные международные договоренности».
«Я хотел бы сказать Израилю – остановитесь, перестаньте убивать невинных людей, остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет», – сказал Пезешкиан.
Ранее Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран.
Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.
В то же время вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.