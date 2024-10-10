«Коммерсант»: Москва первой в России начала штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

Tекст: Александра Юдина

Москва первой из регионов России воспользовалась новым законом, позволяющим накладывать штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам, передает «Коммерсант».

С 1 сентября по 6 октября Московская административная дорожная инспекция вынесла более 140 тыс. штрафов автовладельцам, не оплатившим проезд по проспекту Багратиона.

На проспекте Багратиона действует система «Свободный поток», где отсутствуют шлагбаумы и пункты взимания платы.

Пользователи обязаны самостоятельно оплачивать проезд, иначе сумма взимается автоматически с их счета. Штрафы для нарушителей составляют от 3 до 15 тыс. рублей в зависимости от тарифов, которые варьируются от 416 рублей до 1,2 тыс. рублей (меняются исходя из наличия транспондера и класса транспортного средства).

Как пояснили в МАДИ, почти треть постановлений была оперативно прекращена, так как водители погасили долг в течение 20 дней.

Как отмечают эксперты, граждане недостаточно осведомлены о безбарьерной системе «Свободный поток» и считают необходимым улучшить информирование водителей об этой системе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новых законах, касающихся правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 сентября.