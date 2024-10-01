В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Международные аэропорты Бельгии остановили работу
Забастовка парализовала работу аэропортов Брюсселя и Шарлеруа
В Бельгии забастовка сотрудников охранных агентств и уборщиков парализовала работу аэропортов Брюсселя и Шарлеруа, отразившись на 50 тыс. пассажирах.
Работа международных аэропортов Бельгии в Брюсселе и Шарлеруа оказалась парализована в связи с национальной забастовкой, передает ТАСС. Забастовка началась 1 октября и затронула сотрудников охранных агентств и клининговых компаний.
Пострадавшим пассажирам советуют связываться с авиакомпаниями, чтобы уточнить, когда они смогут вылететь. По данным газеты Le Soir, около 50 тыс. пассажиров может быть затронуто из-за отмены рейсов.
На сайтах аэропортов Брюсселя и Шарлеруа было размещено уведомление о национальной забастовке, и что вылеты не осуществляются. Забастовка также коснулась работников ресторанов и гостиниц, которые требуют улучшения условий труда. Один из представителей профсоюзов отметил: «Мы боремся за справедливые условия работы для всех сотрудников».
Напомним, профсоюзы персонала аэропортов Парижа разместили предупреждение о забастовках 17 июля в преддверии Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что причиной забастовки в аэропорту Антальи стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой и условиями труда.