Международные аэропорты Бельгии остановили работу

Забастовка парализовала работу аэропортов Брюсселя и Шарлеруа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа международных аэропортов Бельгии в Брюсселе и Шарлеруа оказалась парализована в связи с национальной забастовкой, передает ТАСС. Забастовка началась 1 октября и затронула сотрудников охранных агентств и клининговых компаний.

Пострадавшим пассажирам советуют связываться с авиакомпаниями, чтобы уточнить, когда они смогут вылететь. По данным газеты Le Soir, около 50 тыс. пассажиров может быть затронуто из-за отмены рейсов.

На сайтах аэропортов Брюсселя и Шарлеруа было размещено уведомление о национальной забастовке, и что вылеты не осуществляются. Забастовка также коснулась работников ресторанов и гостиниц, которые требуют улучшения условий труда. Один из представителей профсоюзов отметил: «Мы боремся за справедливые условия работы для всех сотрудников».

Напомним, профсоюзы персонала аэропортов Парижа разместили предупреждение о забастовках 17 июля в преддверии Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что причиной забастовки в аэропорту Антальи стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой и условиями труда.