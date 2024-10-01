В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.14 комментариев
В Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены инфраструктурные объекты
На контролируемой ВСУ территории Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры, о чем сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Прокудин сообщил, что повреждения были нанесены в результате попадания на объекты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Попали в объекты критической инфраструктуры», – написал он, однако не уточнил, какие объекты пострадали.
На данный момент нет информации о масштабах повреждений и возможных последствиях для региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате взрывов. Ранее сообщалось, что на подконтрольной украинским властям части Херсонской области объект критической инфраструктуры получил повреждения. В июле также сообщалось о повреждении объекта на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.