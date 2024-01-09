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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

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    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

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    9 января 2024, 12:34

    Первая летная «Ангара-А5» прибыла на космодром Восточный

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный эшелон с первой летной ракетой-носителем «Ангара-А5» доставлен на космодром Восточный, сообщили в Роскосмосе.

    Согласно сообщению Роскосмоса, утром на станцию Ледяная из производственного объединения «Полет» прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты, передает ТАСС.

    Там добавили, что в среду специалисты Космического центра «Восточный» разгрузят блоки ракеты в монтажно-испытательном корпусе.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный может состояться в марте 2024 года.

    8 января 2024, 17:02
    Россия и Иран отказались от SWIFT

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва и Тегеран смогли соединить свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому банки проводят сообщения напрямую, заявил замглавы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.

    По его словам, теперь двум странам больше не нужна Швейцария, коммерческие банки государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения, передает РИА «Новости».

    «Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», – приводит слова Карими агентство Fars.

    Страны смогут осуществлять сделки в своих национальных валютах.

    Ранее в ЦКБ «Рубин» нашли способ обойти SWIFT.

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    8 января 2024, 13:32
    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам на Украине

    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам военно-промышленного комплекса Украины

    Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам на Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли групповой удар, в том числе с использованием гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», по объектам ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.

    «Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Напомним, утром 8 января сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком и других городах Украины.

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    8 января 2024, 15:24
    Арестованному после «голой» вечеринки Ивлеевой рэперу Vacio вручили повестку
    Арестованному после «голой» вечеринки Ивлеевой рэперу Vacio вручили повестку
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рэпер Николай Васильев (Vacio), арестованный после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», получил повестку.

    «Как Васильев рассказал посетившим его правозащитникам, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку», – рассказал РИА «Новости» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.

    Ранее суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой, блогера оштрафовали на 100 тыс. рублей. Участвовавшего в мероприятии рэпера Vacio отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, в субботу его повторно арестовали.

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    8 января 2024, 19:26
    Очередная станция метро начала протекать в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку, пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что потолок протекает как минимум в трех местах, сотрудники метрополитена подставили под протечки обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки, передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на сообщения местных жителей СМИ отмечают, что подобные ситуации на станции происходили и ранее.

    В декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Сообщалось, что ремонт займет полгода.

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    8 января 2024, 16:50
    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками

    Военный эксперт Денисенцев: Раньше считалось, что оснащение ракет тепловыми ловушками нецелесообразно

    Военный эксперт оценил жалобы ВСУ на российские ракеты с тепловыми ловушками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские боевые самолеты давно оснащаются тепловыми ловушками. Эта технология позволяет отвлечь ракеты противника. Однако ранее ракеты подобными системами не оснащали. И если такая практика имеет место, то России это даст определенное преимущество в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в ВСУ пожаловались на использование Россией ракет с тепловыми ловушками.

    «Тепловые ловушки – это не новая технология. Они массово применяются в пилотируемой авиации. Другими словами, любой боевой самолет снабжен такими устройствами. Корректно они называются средствами инфракрасного противодействия или отстреливаемыми ложными тепловыми целями», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа и стратегий (ЦАСТ).

    «Суть в том, что есть ракеты, которые наводятся на тепловую сигнатуру, на выделяющееся от двигателя летающего аппарата тепло. Классический пример – это практически все ПЗРК. И Stinger, о которых говорит украинский военный, не исключение. Все эти тепловые ловушки позволяют перенаправлять противоборствующую ракету от прикрываемого объекта – как правило, самолета. Зачастую ПЗРК массово обстреливает именно ложные цели», – указывает аналитик.

    «Другое дело, что раньше никто не использовал тепловые ловушки на крылатых ракетах. Считалось, что подобная модернизация нецелесообразна. Но сейчас ситуация изменилась. Солдат ВСУ в своем интервью, по сути, рассказывает о том, как Украина размещает расчеты зенитчиков на маршрутах вероятного пролета российских ракет», – рассуждает собеседник.

    «Если на ракете нет тепловых ловушек, она легко может быть сбита используемыми украинцами ПЗРК. Это связано с тем, что боеприпас довольно теплоконтрастный, летит невысоко и не очень быстро. А теперь наши ракеты можно сохранить и дать им возможность долететь до цели», – замечает эксперт.

    «В целом в зоне СВО мы наблюдаем своего рода гонку технологий. И наше нововведение дает России определенное преимущество на поле боя. Но надо понимать, что изначально ракета рассчитана на конкретную нагрузку, поэтому не всегда на нее можно навесить много дополнительного веса. Установка тепловых ловушек, судя по всему, потребовала пересчета конструкции, но как выяснилось, задача эта оказалась решаемой», – убежден Денисенцев.

    «Вместе с тем не стоит забывать, что ВСУ также могут использовать тепловые ловушки, чтобы прикрывать свои ракеты и самолеты. И при таком сценарии России также придется противодействовать противнику», – предупреждает аналитик.

    «Отмечу, что есть довольно обширная практика относительно того, что можно противопоставить этим ловушкам. Основное отличие современных ракет для ПЗРК от ракет предыдущего поколения заключается в том, что на последних реализована аппаратная селекция целей», – объясняет спикер.

    «Ракета анализирует сигнатуру этих ловушек, поскольку та может отличаться от сигнатуры самого летательного аппарата или силовой установки. Кроме того, оценивается траектория, ведь ложная цель и реальная летят по-разному. Все это возможно благодаря мультиспектральному анализу, который также может использоваться в наших войсках», – уверен Денисенцев.

    Россия использует новую тактику для ракетных ударов, ранее рассказал в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман. По его словам, сейчас используются ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты, чтобы помешать работе ПЗРК.

    «Такого раньше не было», – утверждает военный. Это, в свою очередь, ведет к тому, что из-за массированных российских ударов запас боеприпасов у ВСУ может буквально растаять.

    Между тем ранее сообщалось, что ВСУ приходится часто применять в ходе боев FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, БПЛА не способны полностью заменить артиллерию.

    Коментарии (9)
    8 января 2024, 22:53
    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского

    Полковник СБУ Костенко призвал Зеленского смириться с политической смертью

    Полковник СБУ заявил о политической смерти Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

    Как считает Костенко, Зеленский должен осознать, что повторно его президентом не изберут. Сейчас, по мнению Костенко, Зеленскому необходимо принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не переизбраться или поддерживать рейтинги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, фамилии возможных преемников нынешнего президента Украины не важны, так как все они будут делать то, что скажут им на Западе.

    Коментарии (35)
    8 января 2024, 14:30
    Главком ВС Швеции призвал готовиться к возможной войне
    Главком ВС Швеции призвал готовиться к возможной войне
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден призвал шведов быть готовыми к возможной войне. С таким же призывом выступил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

    Бюден прямо заявил, что «в Швеции может быть война». При этом он пояснил, что хочет «апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации», передает РИА «Новости».

    В свою очередь Булин добавил, что ситуация серьезная. Также он заявил об обеспокоенности тем, что перестройка гражданской обороны идет недостаточно быстро.

    «Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться», – сказал он.

    Ранее готовящийся уйти в отставку главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал общество быть готовым к военному конфликту с Россией.

    Сенатор Пушков назвал это заявление «болезненным зудом».

    Коментарии (64)
    8 января 2024, 18:59
    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине

    Американский политолог Миршаймер: Россия усилила армию с начала спецоперации на Украине

    В США заявили об усилении ВС России из-за конфликта на Украине
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России стали мощнее с начала специальной военной операции на Украине, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер признал, что в результате конфликта на Украине Российская армия стала сильнее, поскольку ВС России «пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения», передает РИА «Новости».

    «Теперь у России еще более грозные войска», – резюмировал профессор.

    Миршаймер также назвал катастрофической ошибкой решение США развязать конфликт на Украине, так как антироссийские санкции не сработали, а Россия увеличила войска и нарастила промышленность.

    «Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», – заключил политолог.

    Ранее Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года.

    Коментарии (23)
    8 января 2024, 15:36
    Стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках»

    WSJ: В Польше скрыли улики о подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»

    Стало известно о сокрытии польскими чиновниками улик о взрывах на «Северных потоках»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские чиновники скрыли доказательства о передвижениях по территории страны подозреваемых во взрывах на «Северных потоках», а также неохотно сотрудничали со следствием, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей.

    По данным издания, чиновники не торопились предоставлять следователям информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по стране, передает РИА «Новости».

    WSJ добавляет, что следователи давно считают, что атака на газопроводы была совершена с территории Украины через Польшу, однако из-за неспособности польской стороны сотрудничать сложно установить, было ли осведомлено о ней правительство республики.

    Следователи отмечают, что ряд польских агентств безопасности отказались предоставлять для расследования кадры подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории Польши.

    Помимо этого, чиновники из ряда ведомств, в том числе из агентства внутренней безопасности Польши, «не отвечали на запросы, искажали информацию или давали противоречивую информацию».

    Следователи из ФРГ минимум два месяца добивались встречи с коллегами из Польши. Издание отмечает, что у немецких следователей сложилось впечатление, что некоторые польские чиновники не желают или не могут сотрудничать.

    Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.

    Коментарии (14)
    8 января 2024, 17:36
    Швеция пошлет в Латвию батальон для «устрашения России»
    Швеция пошлет в Латвию батальон для «устрашения России»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Швеция отправит в Латвию в 2025 году 800 военнослужащих, заявил премьер-министра Ульф Кристерссон.

    По его словам, сокращенный батальон Швеции примет участие в НАТО под руководством Канады в Латвии, передает ТАСС.

    Задачей военных станет «охрана границы страны в рамках союзной группы», созданной для «устрашения России в целях недопущения ее нападения».

    Личный состав насчитывает свыше 2 тыс. военнослужащих. В Латвию будет направлен механизированный батальон с бронетехникой.

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    9 января 2024, 09:02
    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска

    В Подмосковье после отключения отопления задержали начальника котельной и замглавы Подольска

    После массового отключения отопления задержан замглавы Подольска
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник котельной, гендиректор Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска задержаны после массового отключения отопления, сообщили в пресс-службе СК.

    Согласно сообщению пресс-службы СК, в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», передает ТАСС.

    Там добавили, что также было возбуждено  дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий, по которому задержан замглавы администрации городского округа Подольска.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о перебоях с теплоснабжением.

    Напомним, режим ЧС локального характера решили ввести в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск.

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    9 января 2024, 10:36
    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ

    Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

    Глава Минобороны Украины заявил о многомиллиардной коррупции в ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутренний аудит Минобороны Украины выявил совершенные за короткий срок нарушения более чем на 10 млрд гривен (263 млн долларов), заявил глава ведомства Рустем Умеров.

    По его словам, в ходе внутреннего аудита Минобороны обновленная генеральная инспекция обнаружила много совершенных ранее нарушений – более чем на 10 млрд гривен за последние четыре месяца, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

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    8 января 2024, 22:30
    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью

    ПВО сбила реактивные снаряды Vampire над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожено десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 21.30 мск.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадали женщина и двое мужчин. Женщина получила осколочные ранения спины; один из мужчин – осколочное ранение груди, спины, предплечья; другой – осколочное ранение груди и верхней конечности.

    Повреждения получили два многоквартирных дома, в них выбиты окна. Также окна выбиты в одном частном домовладении. Кроме того, повреждена крыша частного домовладения в Белгородском районе. Три машины повреждены осколками, четыре грузовика загорелись на стоянке предприятия, огонь уже потушили.

    В конце декабря Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами, погибли 25 человек, в том числе дети. Тогда ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха» и чешской РСЗО Vampire. Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.

    Коментарии (24)
    8 января 2024, 14:46
    Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Reuters: Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского удара по югу Ливана погиб командир одного из подразделений шиитской организации «Хезболла», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    По данным трех источников Reuters в службе безопасности, Израиль атаковал юг Ливана, в результате погиб командир подразделения «Радван» движения «Хезболла», передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что с 7 октября в Ливане погибли более 130 членов «Хезболлы».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование.

    Коментарии (43)
    8 января 2024, 21:15
    Синоптики предупредили об аномальном холоде в ряде регионов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионах Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По словам Вильфанда, в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов в течение всей недели температура воздуха будет ниже нормы на 8-14 градусов, передает ТАСС.

    Так, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области ожидается до минус 28-33 градусов, в Ульяновской области – до минус 25-27 градусов, в Татарстане – до минус 25-31 градуса.

    Серьезное похолодание также ожидается на юге Европейской части России. «В Краснодарском крае, например, во вторник ночью будет 1-3 градуса, днем – 5-7 градусов, а уже в среду – около минус 10 градусов ночью и от минус 4 до плюс 1 градуса днем. Это очень холодная погода. В последующие дни она будет сохраняться», – сообщил метеоролог.

    В Волгоградской и Ростовской областях столбик термометра опустится до отметки в минус 10-15 градусов, в Крыму – до минус 6-8 градусов. «Это первое такое сильное похолодание на юге России этой зимой», – отметил Вильфанд.

    Ранее жителям большей части России пообещали теплый январь.

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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

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    Как волонтеры приближают победу России в СВО

    Президент России Владимир Путин на протяжении 2023 года неоднократно отмечал важность волонтерского движения в стране. Цифры подтверждают – желающих помочь фронту становится все больше. Какую роль добровольцы сегодня играют в спецоперации и почему присоединиться к волонтерскому движению может буквально каждый? Подробности

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    Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины

    В украинском парламенте внезапно отвергнут скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Значит ли это, что киевский режим отказался делать пушечное мясо из женщин и инвалидов? Вовсе нет, целый ряд сигналов свидетельствует об обратном. И никаких законов Зеленскому и Залужному для этого на самом деле не нужно. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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