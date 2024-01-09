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Израиль назвал условие возвращения палестинцев на север Газы
Израиль допустил возвращение палестинцев на север Газы
Тель-Авив может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников, сообщил информационный портал Axios, ссылаясь на источники в Израиле.
По данным портала, в Тель-Авиве считают, что вопрос возвращения палестинцев является «серьезным рычагом давления в руках Израиля» в ходе переговоров об освобождении заложников ХАМАС.
Издание приводит слова одного из неназванных высокопоставленных израильских чиновников о том, что если не будет «прогресса в освобождении заложников», Израиль не даст палестинцам вернуться на север Газы, передает ТАСС.
Axios указывает, что точные условия сделки между Израилем и ХАМАС могут быть обнародованы в течение нескольких недель.
Ранее глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к следующей фазе военной операции в северной части сектора Газа.