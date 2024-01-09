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    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    8 комментариев
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    Можно быть уверенным в том, что важной частью международных отношений станет совершенно непохожее прочтение исторических событий. Включая те из них, по поводу которых вроде бы нет особых оснований спорить.

    28 комментариев
    9 января 2024, 10:02

    Израиль назвал условие возвращения палестинцев на север Газы

    Израиль допустил возвращение палестинцев на север Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тель-Авив может включить возвращение палестинцев на север Газы в сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС в случае прогресса в освобождении заложников, сообщил информационный портал Axios, ссылаясь на источники в Израиле.

    По данным портала, в Тель-Авиве считают, что вопрос возвращения палестинцев является «серьезным рычагом давления в руках Израиля» в ходе переговоров об освобождении заложников ХАМАС.

    Издание приводит слова одного из неназванных высокопоставленных израильских чиновников о том, что если не будет «прогресса в освобождении заложников», Израиль не даст палестинцам вернуться на север Газы, передает ТАСС.

    Axios указывает, что точные условия сделки между Израилем и ХАМАС могут быть обнародованы в течение нескольких недель.

    Ранее глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к следующей фазе военной операции в северной части сектора Газа.

    8 января 2024, 14:46
    Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Reuters: Командир «Хезболлы» погиб в Ливане после удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского удара по югу Ливана погиб командир одного из подразделений шиитской организации «Хезболла», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    По данным трех источников Reuters в службе безопасности, Израиль атаковал юг Ливана, в результате погиб командир подразделения «Радван» движения «Хезболла», передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что с 7 октября в Ливане погибли более 130 членов «Хезболлы».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил «Хезболле» политическое урегулирование.

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    9 января 2024, 05:02
    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского

    Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил Нетаньяху попросить денег для палестинцев у Зеленского

    Президент ОАЭ предложил Нетаньяху попросить денег у Зеленского
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на просьбу Биньямина Нетаньяху выплатить пособия палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян предложил премьер-министру Израиля попросить денег у президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

    Беседа Нетаньяху с президентом ОАЭ состоялась несколько недель назад. После октябрьского нападения палестинского движения ХАМАС Израиль запретил въезд палестинским рабочим с Западного берега. Нетаньяху попросил президента ОАЭ выплатить им пособия по безработице.

    Как сообщили источники Axios, в ответ президент ОАЭ саркастично заявил Нетаньяху: «Проси деньги у Зеленского». Аль Нахайян сказал, что другие государства дают Зеленскому много денег, «так что, возможно, он смог бы помочь». Сообщается, что ОАЭ шокировала просьба Израиля, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции.

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    9 января 2024, 04:04
    США собрались уговорить Израиль завершить бои в Газе через несколько недель

    Чиновник США сообщил об ожидании Вашингтоном завершения боевых действий в секторе Газа в течение нескольких недель

    США собрались уговорить Израиль завершить бои в Газе через несколько недель
    @ Abboud/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что в течение нескольких недель боевые действия в секторе Газа прекратятся, сообщил американский чиновник.

    Как рассказал чиновник, глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль заявит израильским властям, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта нужно прекратить как можно скорее. Также Блинкен собирается добиваться от Израиля большей точности при выборе целей, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции. Войска собираются перейти от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций».

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    7 января 2024, 21:18
    Блинкен: США отвергают заявления израильских политиков о переселении палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    США отвергают заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих переселить палестинцев за пределы Газы, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    По его словам, палестинские граждане должны иметь возможность вернуться на родину, как только позволят условия.

    Ранее сообщалось, что Израиль тайно обсуждал с Конго «добровольное переселение» тысяч жителей Газы.

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    7 января 2024, 20:37
    Израильские пограничники застрелили палестинскую девочку при атаке у Иерусалима

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При предотвращении атаки с автомобилем у Иерусалима погибла трехлетняя палестинка, она получила огнестрельное ранение и скончалась, сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

    Атака произошла на КПП у еврейского поселка Гиват-Зеэв на Западном берегу Иордана, рядом с Иерусалимом, в результате наезда авто два пограничника получили легкие травмы. Одновременно там была ранена трехлетняя палестинская девочка, передает ТАСС со ссылкой на Kan.

    Медики прибыли на место, они констатировали смерть ребенка.

    В пресс-службе полиции Израиля подтвердили «непреднамеренное ранение» девочки. Там уточнили, что в машине, которую пытались остановить израильские пограничники, были мужчина и женщина.

    Пограничники при наезде на них открыли огонь и уничтожили нападавших, была ранена девочка, которая была в другой машине на этом КПП.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что у Иерусалима произошел теракт с автомобилем.

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    7 января 2024, 23:52
    Убийство Салеха аль-Арури повлияло на переговоры об израильских заложниках

    Убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури снизило возможности Катара на переговорах об освобождении заложников

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская атака, в ходе которой погиб замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, негативно повлияла на возможности Катара выступать посредником между Израилем и радикалами в переговорах об освобождении заложников, заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    «Мы сталкиваемся с трудностями в ходе продолжающихся переговоров об освобождении заложников... Нападение на высокопоставленного члена ХАМАС осложняет посредничество Катара в переговорах», – приводит ТАСС слова катарского премьера, сказанные на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе.

    При этом Аль Тани подчеркнул, что Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и ХАМАС, а также продолжит попытки достичь соглашения, которое «приведет к освобождению заложников и прекращению огня».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает высказывания израильских чиновников, где звучит призыв к переселению палестинцев из сектора Газа.

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    7 января 2024, 17:27
    Израиль заявил, что ХАМАС научилось строить высокоточные ракеты при помощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные нашли доказательства того, что движение ХАМАС при иранской поддержке стало разрабатывать компоненты для высокоточных крылатых ракет, заявили в армии Израиля.

    В ходе рейдов в последние недели по нескольким районам Газы военные нашли туннель, где находилось производство оружия, найдены доказательства того, что ХАМАС «под руководством Ирана» научилось делать высокоточное и стратегическое оружие, заявили в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Военные предоставили фото, на которых якобы видны части крылатых ракет.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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    6 января 2024, 23:45
    Боррель встретился с делегацией партии «Хезболла»

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с делегацией шиитской партии «Хезболла»

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Ливане встретился с делегацией шиитской партии «Хезболлах».

    Делегацию движения возглавил член Палаты депутатов Ливана Мухаммед Раад, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанском правительстве, передает ТАСС.

    По данным телеканала, представители «Хезболла» сообщили Боррелю, что пока не прекратится военная операция Израиля в секторе Газа, партия не будет обсуждать ситуацию на юге республики.

    В программе визита Борреля в Ливан также значатся встречи с командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном и командующим Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанским генералом Арольдо Ласаро Саенсом.

    Ранее сообщалось, что в результате атак израильской армии погибли девять бойцов «Хезболлы»

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    7 января 2024, 02:21
    Израиль обстрелял лагерь беженцев в Хан-Юнисе, погибли 12 детей

    Израильская армия обстреляла лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, включая 12 детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела израильской армией здания в лагере беженцев, расположенном в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, погибли 17 человек, в том числе 12 детей.

    Ранения получили несколько десятков человек, передает катарский телеканал Al Jazeera, сообщает ТАСС.

    По данным телеканала, целью израильских военных стал дом, в котором проживает большое число перемещенных лиц.

    Еще четыре человека погибли в результате артиллерийского обстрела армией Израиля школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что боевые действия на территории сектора Газа с целью ликвидации инфраструктуры ХАМАС будут вестись в течение 2024 года.

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    7 января 2024, 02:49
    Госдеп США сообщил о помощи Турции в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Блинкен: Турция готова использовать связи для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция готова использовать свои связи на Ближнем Востоке, чтобы урегулировать ситуацию в регионе и предотвратить распространение палестино-израильского конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с президентом страны Тайипом Эрдоганом.

    «Я думаю, они готовы, как и раньше, использовать имеющиеся связи, влияние, которое они имеют, отношения, которые у них есть с некоторыми важнейшими игроками в регионе, чтобы сделать все возможное для деэскалации и предотвращения распространения конфликта», – приводит словам Блинкена ТАСС.

    По его оценкам, Турция «готова играть положительную, позитивную роль» в работе, которая будет вестись после завершения конфликта, а также «в попытках найти путь к устойчивому миру и безопасности».

    Ранее сообщалось, что Блинкен обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фидани вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки.


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    6 января 2024, 23:10
    ЦАХАЛ: Ликвидация объектов ХАМАС в секторе Газа займет весь 2024 год

    Армия Израиля заявила, что ликвидация инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа будет вестись в течение 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Ликвидация инфраструктуры движения ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться весь 2024 год, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари.

    «Боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года», – приводит РИА «Новости» слова Хагари.

    Генерал отметил, что сейчас израильская армия завершила уничтожение инфраструктуры ХАМАС на севере анклава и «сосредоточена на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа».

    Он также сообщил, что израильские военные продолжат «углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе».

    По словам Хагари, центр сектора Газа «плотно насыщен бойцами ХАМАС», а под Хан-Юнисом на юге анклава находится подземный город из разветвляющихся туннелей.

    Ранее сообщалось, что США объявили награду в 10 млн долларов за данные о финансировании ХАМАС.

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    7 января 2024, 00:03
    Армия Израиля ликвидировал в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат»

    ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа командиров батальона ХАМАС «Нусейрат» Исмаила Сираджа и Ахмеда Вахба

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе операции в секторе Газа израильские военные ликвидировали командиров одного из батальонов вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Командир батальона «Нусейрат» Исмаил Сирадж, а также заместитель командира Ахмед Вахба были ликвидированы минувшей ночью в результате удара ВВС Израиля», – передает ТАСС сообщение ЦАХАЛ.

    Отмечается, что операцию возглавляло Южное командование под руководством Управления военной разведки Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

    По данным ЦАХАЛ, батальон «Нусейрат» во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября «был ответственен за террористические атаки на населенные пункты на юге Израиля, включая кибуц Беэри». Кроме того, боевики батальона участвовали в обстрелах подразделений Армии обороны Израиля с помощью противотанковых ракет и беспилотников, говорится в сообщении.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ликвидация объектов ХАМАС в секторе Газа займет весь 2024 год.

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    6 января 2024, 20:49
    Al Jazeera: Израиль обстрелял два города в Ливане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Города Тир и Сайда в Ливане в субботу обстреляны авиацией израильских воздушных сил, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Авиаудары нанесли по Аль-Калиле, к югу от Тира, по городкам Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия на юге Сайды, передает RT со ссылкой на Al Jazeera.

    Ранее в январе сообщалось, что девять бойцов ливанской «Хезболлы» погибли в результате атаки Израиля.

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    8 января 2024, 14:31
    Иран поддержал иск ЮАР против Израиля

    МИД Ирана: Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран поддерживает подачу ЮАР иска против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

    В ходе еженедельной пресс-конференции Канаани заявил, что Иран поддерживает использование международных механизмов, в том числе использование возможностей Международного уголовного суда, «для юридического и судебного преследования израильского режима и его чиновников», передает РИА «Новости».

    Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.

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    8 января 2024, 19:07
    Пропалестинские протестующие перекрыли основные мосты в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта.

    Активисты требуют снять блокаду с сектора Газа, немедленно остановить огонь в палестинском анклаве и прекратить оккупацию Израилем палестинских территорий, передает РИА «Новости».

    Как сообщили агентству в полиции Нью-Йорка, протестующими заблокированы Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост и Туннель Холланда. Для водителей выпущено предупреждение о проблемах с автомобильным движением на этих участках.

    В ноябре сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне.

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