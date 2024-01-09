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Пентагон начал внутреннюю проверку передачи полномочий Остина
Пентагон сообщил о внутренней проверке передачи полномочий Остина его заместительнице Хикс
На фоне критики со стороны Конгресса и общественности США Пентагон объявил о начале внутренней проверки того, как были переданы полномочия главы ведомства Ллойда Остина его заместительнице Кэтлин Хикс, сообщил Пентагон.
В меморандуме, который подписала глава аппарата Пентагона Келли Максамен, сообщается, что в течение месяца ведомство проверит, каким образом Остин передел Хикс свои полномочия с период со 2 по 5 января, передает РИА «Новости».
Указывается, что проверка должна подтвердить «ясность и прозрачность» принятия соответствующего решения, а также продемонстрировать, что данный шаг был предпринят при «надлежащем и своевременном уведомлении» главы американского государства Джо Байдена, Белого дома, Конгресса и народа США.
Проверка будет включать временную последовательность событий и уведомлений, оценку процесса определения способности Остина исполнять его обязанности, а также будет содержать рекомендации по улучшению текущего процесса уведомлений.
CNN со ссылкой на источники из военного ведомства сообщал, что Хикс не знала о госпитализации Остина, когда взяла на себя некоторые его обязанности. Хикс вызвали на работу во время отпуска. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер пояснял, что «нередко» обязанности главы ведомства передаются заместителю без указания причины, пишет «Коммерсант».
Напомним, Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому. Остин все еще находится в больнице.