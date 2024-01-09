Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Пентагон заверил в отсутствии у Остина планов уходить в отставку
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил об отсутствии у министра обороны США Остина планов уходить в отставку
Глава Пентагона Ллойд Остин не планирует уходить в отставку в связи с ситуацией вокруг его госпитализации, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Райдер заверил, что Остин «сосредоточен на выполнении своих обязанностей» и полностью «приступил» к их выполнению. Райдер сообщил, что Остину каждый день передают «оперативную информацию и данные разведки», передает ТАСС.
В Пентагоне заявили, что «Остин по-прежнему госпитализирован», но «находится в хорошем состоянии», он «больше не в отделении интенсивной терапии». При этом сообщается, что Остин все еще «испытывает дискомфорт», прогноз по его выздоровлению благоприятный, передает РИА «Новости».
Член Палаты представителей США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) призвал Остина и его заместителя Кэтлин Хикс посетить слушания в Конгрессе, чтобы дать показания «относительно отсутствия Остина и неспособности Хикс выйти из отпуска». Гетц полагает, что сложившаяся ситуация демонстрирует «недееспособности главы ведомства», отсутствие лидерства, компетентности и прозрачности в администрации президента Джо Байдена.
Напомним, Остин 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому.