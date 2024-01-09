Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Парламент Южной Кореи собрался запретить разведение собак на мясо
Парламентский комитет в Южной Корее поддержал законопроект о запрете разведения и забоя собак для употребления в пищу
Законопроект, запрещающий разведение или забой собак для употребления в пищу и продажу собачьего мяса, принят парламентским комитетом по законодательству и судебной системе Южной Кореи, сообщают информационные агентства.
Ожидается, что на голосование на пленарном заседании Национального собрания документ вынесут во вторник. В соответствии с предлагаемым законопроектом нарушение запрета будет грозить тюремным сроком или штрафами в тысячи долларов.
При этом предусмотрен трехлетний льготный период. Фермы по производству мяса собак, дистрибьюторы и рестораны должны будут зарегистрировать свой бизнес в региональных органах власти, для них планируются меры поддержки в связи с закрытием, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».
По имеющейся информации, в Южной Корее работает около 1150 таких ферм. В последнее десятилетие потребление мяса собак падает. Также в разработке законопроекта сыграло роль отношение международного сообщества. Korean Herald со ссылкой на данные соцопроса сообщает, что 93,4% южнокорейцев заявляют об отсутствии намерения есть мясо собак (год назад таких было 88,6%).
Напомним, Южная Корея остается одной из нескольких стран мира, где сохранилась культура использования в пищу мяса собак. Еще в 2015 году в стране работало около 3 тыс. ферм по разведению мясных пород собак.