Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
США собрались уговорить Израиль завершить бои в Газе через несколько недель
Чиновник США сообщил об ожидании Вашингтоном завершения боевых действий в секторе Газа в течение нескольких недель
США надеются, что в течение нескольких недель боевые действия в секторе Газа прекратятся, сообщил американский чиновник.
Как рассказал чиновник, глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе поездки в Израиль заявит израильским властям, что боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта нужно прекратить как можно скорее. Также Блинкен собирается добиваться от Израиля большей точности при выборе целей, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Напомним, глава министерства обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ ведет подготовку к следующей фазе военной операции. Войска собираются перейти от «фазы интенсивного маневрирования войны» к «различным типам специальных операций».